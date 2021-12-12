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كيفية تنظيم أعمالك عبر تقويم أوتلوك من مايكروسوفت

12 كانون أول / ديسمبر 2021 09:02

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أطلقت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لخاصية التقويم في تطبيق البريد الإلكتروني أوتلوك ويعمل هذا التحديث على عرض جدول أعمالك في الأيام القادمة بشكل بطاقات سهلة الاستخدام وفقا لما نقلته aitnews.

ويمكنك الوصول إلى هذه الخاصية حاليًا عبر نسخة الإنترنت من التطبيق، ولكن من المتوقع أن تصل إلى تطبيق الحواسيب قريبًا. وتأتى هذه الخاصية متاحة لجميع مستخدمي مايكروسوفت أوتلوك سواءً كان استخدامهم للخطط المدفوعة أو المجانية.

الوصول إلى واجهة التقويم الجديدة في أوتلوك من مايكروسوفت

تستطيع الوصول إلى الواجهة الجديدة عبر استخدام رابط أوتلوك مباشر، وبعد ذلك تضغط على رمز التقويم في الشريط الجانبى.

ومن ثم اضغط على علامة عرض الشهور أو الأيام من القائمة في الجهة اليمنى للشاشة كما ترى في الصورة، واختر عرض البطاقات في الواجهة الجديدة.

وبعد ذلك تظهر لك الواجهة الجديدة والتي تشبه لوحة تقوم بتعليق البطاقات التي ترغب فيها بداخلها. وتستطيع إضافة أي بطاقات ترغب فيها، كما تعمل هذه البطاقات مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى.

ويعني ذلك أن تستطيع إضافة قائمة جدول أعمالك لليوم عبر تطبيق To- Do الخاص بمايكروسوفت، أو الملاحظات عبر تطبيق ملاحظات مايكروسوفت.

كما تستطيع إضافة الملفات والأهداف التي ترغب في الوصول إليها، ويمكنك إنشاء مجموعات خاصة لتجمع فيها البطاقات.

وتستطيع عبر هذه المجموعات جمع البطاقات الخاصة بعمل معين تقوم به أو وظيفة معينة، كأن تقوم بجمع الملاحظات والمهام لوظيفتك اليومية في مجموعة خاصة بها ومجموعة أخرى للتسوق وهكذا.

وتوجد مجموعة متنوعة من البطاقات التي يمكنك استخدامها إن كنت ترغب في ذلك مثل بطاقات لحالة الطقس أو الساعة في مختلف الدول أو حتى إضافة أشخاص إلى اللوحة.

كما تستطيع إنشاء أكثر من لوحة لتثبيت البطاقات المختلفة كما ترغب، وتستطيع إنشاء لوحة لكل عمل خاص بك.

ويمكنك تعديل وتخصيص البطاقات الموجودة في جميع اللوحات كما ترغب، حيث تستطيع تغير حجمها ولونها كما تفضل.

وتستطيع إضافة أي تاريخ ترغب فيه لأي بطاقة موجودة في اللوحة الخاصة بك، كأن تضيف إليها تاريخ انتهاء المهمة أو هكذا من الأمور.

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