غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2133) الأحد 12/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان الإسرائيلي

حماس: سبب انفجار مخيم “برج الشمالي” ماس كهربائي بمخزن مستلزمات مواجهة كورونا

أخبار إسرائيلية

حكومة بنيت تدفع بخطط استيطانية في الجولان والقدس

صحيفة إسرائيلية: مُخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان المُحتل

التوصل لتسوية سياسية صعب.. غانتس أبلغ الأميركيين بموقف الحكومة الإسرائيلية من البناء الاستيطاني

ارتفاع عدد المصابين بـ “أوميكرون”.. 566 إصابة جديدة ب كورونا في إسرائيل

اخبار دولية

ترامب: نتنياهو لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين

أخبار عربية

انفجار المخيم الفلسطيني يجدّد النقاش حول «السلاح غير الشرعي» في لبنان

قطر تجدد تأكيدها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

احتفاء فلسطيني بمنتخب الجزائر وبرفعه لعلم فلسطين بعد فوزه على المغرب في ربع نهائي كأس العرب ـ (صور وفيديو)

حماس: سبب انفجار مخيم “برج الشمالي” ماس كهربائي بمخزن مستلزمات مواجهة كورونا

الضفة.. مستوطنون يقطعون 600 شجرة زيتون

الفلسطينيون يصوّتون في انتخابات محلية في الضفة الغربية

الشرق الأوسط

إسرائيل والمغرب يحتفلان بمرور عام على التطبيع

الفلسطينيون في الضفة يجددون مجالسهم البلدية

إسرائيل تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

الاهرام المصرية

قيادي فلسطيني يثمن الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية

الشروق المصرية

تقرير: الرئيس الفلسطيني يضغط لمفاوضات مع إسرائيل تبدأ بـ«ترسيم الحدود»

صحيفة إسرائيلية: مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان المُحتل

خارجية فلسطين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة

التحرير الفلسطينية: على المجتمع الدولي دعم الأونروا لتتجاوز أزمتها المالية

جبهة التحرير الفلسطينية: حماس ترفض إعطاء المواطنين حقهم لممارسة الديمقراطية

حماس: خسائر انفجار مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان محدودة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

قطر تجدد تأكيدها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

غزة تعلن عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً

القدس المحلية

[فيديو وصور] مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينية بالحجارة في القدس

الاحتلال يبدأ مناورات مفاجئة على جبهة غزة

مقتل شاب بجريمة جديدة في الداخل المحتل

“ الثقافة” تواصل فعاليات ملتقى المبدعين الشباب

الرجوب يتفقد مراكز الاقتراع في محافظة جنين

الحياة الجديدة

% لجنة الانتخابات : نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بلغت نحو 65

بيت جالا تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد قبل 13 ساعات

لجنة الانتخابات: نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بلغت نحو 65%

جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى

الوزير عساف: القيادة تخوض معركة سياسة ودبلوماسية وقانونية على مستوى العالم

جريدة الأيام

ترامب يعترف: الرئيس عباس أراد السلام على عكس نتنياهو

إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 154 هيئة بالضفة بنسبة مشاركة...

هدم بناية في القدس وقطع 600 شجرة في دير شرف

حماس": الاتصالات مع مصر مستمرة ولم نلمس جدية الاحتلال لتنفيذ تعهداته

مسؤول إسرائيلي: الأولوية للكتل الاستيطانية و"لكن لجميع المستوطنات الحق...

أطفال النطف المهرّبة .. معركة الأسرى السرّية مع الاحتلال

اعتقال 66 طفلاً الشهر الماضي

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ118 بوضع صحي خطير

فلسطين اليوم

سما نيوز

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

قيادي بحماس يتحدث عن تفاهمات التهدئة وإعمار غزة: المقاومة تملك أوراقا قوية ومطمئنة

غانتس يعرض على الأمريكيين جدولا زمنيا يحتاجه الجيش الإسرائيلي قبل مهاجمة إيران

استعدادا للقتال على جبهة غزة.. الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية مفاجِئة بمشاركة الاف الجنود

لجنة الانتخابات: نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بلغت نحو 65%

عرب 48

الانتخابات في الضفة: إغلاق صناديق الاقتراع بمشاركة نحو 65%

حماس تستنكر "حملة التضليل الإعلامي" في انفجار مخيم "برج الشمالي"

إضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة

وكالة وفا

تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقال واقتحام وقطع

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