النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2133) الأحد 12/12/2021
أخبار فلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان الإسرائيلي
حماس: سبب انفجار مخيم “برج الشمالي” ماس كهربائي بمخزن مستلزمات مواجهة كورونا
عباس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل تبدأ بـ«ترسيم الحدود»
هنية يعزّي عائلة الشهيد القسامي حمزة شاهين
أخبار إسرائيلية
حكومة بنيت تدفع بخطط استيطانية في الجولان والقدس
صحيفة إسرائيلية: مُخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان المُحتل
التوصل لتسوية سياسية صعب.. غانتس أبلغ الأميركيين بموقف الحكومة الإسرائيلية من البناء الاستيطاني
ارتفاع عدد المصابين بـ “أوميكرون”.. 566 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
إجراءات "إسرائيلية" لمواجهة السلالة الجديدة والجرعة الرابعة ضمن الطروحات
اخبار دولية
ترامب: نتنياهو لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين
أخبار عربية
انفجار المخيم الفلسطيني يجدّد النقاش حول «السلاح غير الشرعي» في لبنان
قطر تجدد تأكيدها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية
"المحامين العرب": المجتمع الدولي يقف متفرجًا أمام جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
احتفاء فلسطيني بمنتخب الجزائر وبرفعه لعلم فلسطين بعد فوزه على المغرب في ربع نهائي كأس العرب ـ (صور وفيديو)
حماس: سبب انفجار مخيم “برج الشمالي” ماس كهربائي بمخزن مستلزمات مواجهة كورونا
الضفة.. مستوطنون يقطعون 600 شجرة زيتون
الفلسطينيون يصوّتون في انتخابات محلية في الضفة الغربية
الشرق الأوسط
إسرائيل والمغرب يحتفلان بمرور عام على التطبيع
الفلسطينيون في الضفة يجددون مجالسهم البلدية
إسرائيل تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها
الاهرام المصرية
التحرير الفلسطينية: على المجتمع الدولي دعم "الأونروا" لتتجاوز أزمتها
قيادي فلسطيني يثمن الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
الشروق المصرية
تقرير: الرئيس الفلسطيني يضغط لمفاوضات مع إسرائيل تبدأ بـ«ترسيم الحدود»
صحيفة إسرائيلية: مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان المُحتل
خارجية فلسطين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة
التحرير الفلسطينية: على المجتمع الدولي دعم الأونروا لتتجاوز أزمتها المالية
جبهة التحرير الفلسطينية: حماس ترفض إعطاء المواطنين حقهم لممارسة الديمقراطية
حماس: خسائر انفجار مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان محدودة
الغد الأردنية
الاحتلال يشكل منظمات مسلحة لتهجير سكان القدس
الانتخابات المحلية الفلسطينية تنطلق بمرحلتها الاولى بدون غزة والقدس
حماس توضح أسباب انفجار مستودع للذخيرة في لبنان
الشرق القطرية
قطر تجدد تأكيدها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية
1000 طالب فلسطيني يتعرضون للرصاص وقنابل الغاز يومياً
استشهاد فلسطيني وإصابة 54 بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ118
القدس المحتلة: مستوطنون يعتدون على مركبات المقدسيين في شارع نابلس
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار بالنقب في الداخل المحتل
الهيئة المستقلة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية
دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في لبنان تستنكر التضليل الإعلامي في حادث البرج الشمالي
"حماس" تنعى أحد أبنائها الذي قضى في مهمة جهادية
حشد: إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة تكريس للانقسام
جبارين: هتافات جماهير بيتا للقسام دليل على فشل ترهيب أبناء "حماس"
غزة تعلن عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً
مستوطنون يقطعون 600 شجرة مثمرة غرب نابلس
القدس المحلية
[فيديو وصور] مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينية بالحجارة في القدس
الاحتلال يبدأ مناورات مفاجئة على جبهة غزة
مقتل شاب بجريمة جديدة في الداخل المحتل
“الثقافة” تواصل فعاليات ملتقى المبدعين الشباب
الرجوب يتفقد مراكز الاقتراع في محافظة جنين
الحياة الجديدة
لجنة الانتخابات: نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بلغت نحو 65%
بيت جالا تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد قبل 13 ساعات
لجنة الانتخابات: نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بلغت نحو 65%
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى
الوزير عساف: القيادة تخوض معركة سياسة ودبلوماسية وقانونية على مستوى العالم
جريدة الأيام
ترامب يعترف: الرئيس عباس أراد السلام على عكس نتنياهو
إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 154 هيئة بالضفة بنسبة مشاركة...
هدم بناية في القدس وقطع 600 شجرة في دير شرف
حماس": الاتصالات مع مصر مستمرة ولم نلمس جدية الاحتلال لتنفيذ تعهداته
مسؤول إسرائيلي: الأولوية للكتل الاستيطانية و"لكن لجميع المستوطنات الحق...
أطفال النطف المهرّبة .. معركة الأسرى السرّية مع الاحتلال
وكالة صفا
إطلاق تجاه الصيادين والمزارعين شمال وجنوب القطاع
اعتقالات بمداهمات إسرائيلية ليلية بالضفة
ترامب: قدّمت لنتنياهو و"إسرائيل" مالم يُقدمه أحد
إصابة شاب بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بيتا
مواجهات على مدخل بيتا ضمن الإرباك الليلي
انتهاء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بالضفة
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في هولندا
الاحتلال يقتحم شارع الشلالة وسط الخليل
"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان
مستوطنون يقطعون 600 شتلة زيتون غرب نابلس
حماس تطلق حملة مساعدات لـ1000 أسرة من مستفيدي الشؤون
ناصر: 60 هيئة لم تترشح فيها قوائم ستحول للحكومة للبت فيها
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ118 بوضع صحي خطير
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
صور مستوطنون يرشقون مركبات بالحجارة في القدس
محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة
هنية يعزّي عائلة الشهيد القسامي حمزة شاهين
الاحتلال يهاجم الصيادين والمزارعين بعدة مناطق في القطاع
حماس تنعى شهيدًا ارتقى في مهمة جهادية
فوز ٣ مدارس حكومية بغزة بجائزة مسابقة" القادة الرياديون في العالم الرقمي"
طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً
فلسطين اليوم
وسط مماطلة "إسرائيلية" وتشكيك غزي.. وفد هندسي مصري يصل قطاع غزة اليوم
أيام قليلة تفصل لتنفيذ التهديدات ..الاحتلال يهدد 70 عائلة لهدم منازلهم ببلدة الطور شرق القدس
مواجهات في بيتا شرق نابلس خلال فعاليات "الإرباك الليلي"
مجلس طلبة كلية الحقوق في جامعة نيويورك يقاطع "إسرائيل"
بحرية الاحتلال تطلق النار اتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية
سما نيوز
صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..
ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"
قيادي بحماس يتحدث عن تفاهمات التهدئة وإعمار غزة: المقاومة تملك أوراقا قوية ومطمئنة
غانتس يعرض على الأمريكيين جدولا زمنيا يحتاجه الجيش الإسرائيلي قبل مهاجمة إيران
استعدادا للقتال على جبهة غزة.. الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية مفاجِئة بمشاركة الاف الجنود
لجنة الانتخابات: نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بلغت نحو 65%
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى
وزارة المرأة و”اللجنة الوطنية الأردنية” توقّعان مذكرة تعاون
الاحتفال بتدشين كرسي منيب المصري لتمكين الجمعيات الخيرية الفلسطينية من أدوات المسؤولية المجتمعية
صور: الشيخ عزام يتجول في مخيم اليرموك ويزور مقبرة الشهداء
عرب 48
الانتخابات في الضفة: إغلاق صناديق الاقتراع بمشاركة نحو 65%
حماس تستنكر "حملة التضليل الإعلامي" في انفجار مخيم "برج الشمالي"
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- 12 أيار (مايو)
- 2006م حملات شعبية لجمع التبرعات ومسيرات حاشدة في مختلف مدن الضفة وغزة تضامناً مع الحكومة الفلسطينية العاشرة وتأييداً لمواقفها الرافضة للتنازل والخضوع للابتزاز الصهيوني والعالمي.
- 2006م استشهاد القيادي في كتائب الأقصى بمدينة نابلس رائد طبيلة (28 عاماً) بنيران قوات الاحتلال الصهيوني بعد اعتقاله وهو جريح من داخل سيارة إسعاف.
- 2004م المقاومة الفلسطينية تفجّر عبوة ناسفة في مجنزة صهيونيّة قرب مخيّم رفح ، ممّا أدّى إلى مصرع ستّة جنود صهاينة .
- 2003م أربعة أسرى فلسطينيين ينتمون إلى "سرايا القدس" و "شهداء الأقصى" ، يتمكّنون من الفرار من سجن "عوفرة" الصهيونيّ .
- 1994م مصرع جندي وإصابة آخر في اشتباك عن طريق الخطأ مع وحدة عسكرية إسرائيلية.
- 1993م مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بعد تعرضه للطعن بالسكاكين على يد فلسطيني في نابلس وتمكن المهاجم من الفرار بعد الاستيلاء على سلاح الجنديين.
- 1993م الكويت تقدم مساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة لأول مرة منذ انتهاء حرب الخليج في شباط (فبراير) 1991. توقفت المساعدات عام 1990 بعد اتهام الكويت لمنظمة اتحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات بتأييد العراق خلال غزوه للأراضي الكويتية في الثاني من آب (أغسطس) 1990.
- 1988م الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين بعد اعتقال دام 4 سنوات.
- 1948م عصابات الهاغانا اليهودية تحتل مدينة بيسان الفلسطينية.