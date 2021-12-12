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رئيس بلدية الزوايدة يتفقد أعمال النظافة في الزوايدة

12 كانون أول / ديسمبر 2021 09:48

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غزة-الرأي

تفقد رئيس بلدية الزوايدة ا.سامي ابو محيسن برفقة رئيس قسم الصحة والبيئة ا.وديع حمدان صناع الجمال في القسم وذلك خلال قيامهم باعمال ازالة المخلفات والأتربه من جانبيى شارع الامل .
وشكر ابو محيسن صناع الجمال في بلدية الزوايدة ، وأشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلونها، وتفانيهم في تأدية عملهم وخدمة سكان الزوايدة، من خلال تنظيف شوارعها وأحيائها وجمع وترحيل النفايات .
وأكد ابو محيسن على إصرار بلدية الزوايدة على الارتقاء بواقع البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها النظافة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية وشح الموارد ، وشدد على أهمية دعم طواقم صناع الجمال الذين يصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة، مؤكدًا أن البلدية تقدر جهدهم عاليًا في خدمة المدينة والمواطنين.
وناشد ابو محيسن سكان الزوايدة بضرورة التعاون مع صناع الجمال من خلال الحفاظ على النظافة ووضع النفايات في أماكنها المخصصة وعدم القائها في الأراضي والأماكن المفتوحة .
 

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