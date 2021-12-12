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بلدية عبسان الكبيرة تستبدل خط مياه قديم بمنطقة السناطي

12 كانون أول / ديسمبر 2021 09:50

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غزة-الرأي

استبدلت بلدية عبسان الكبيرة خط مياه تالف ومهترئ قديم 63مم HDPE بخط جديد بطول 700م UPVC في منطقة السناطي - شارع خالد بن الوليد.
وأوضح م. هشام قديح أن الخط القديم تسبب في اهدار كميات مياه بشكل كبير، ولضمان وصول كميات المياه المناسبة لجميع السكان وبجودةعالية، شرعت طواقم البلدية في استبدل الخط.
بدورها تشكر بلدية عبسان الكبيرة مصلحة مياه بلديات الساحل على جهودهم المستمرة في تقديم الدعم المستمر في سبيل تطوير خدمة المياه في البلدة.
من الجدير بالذكر أن البلدية تسعى لضمان تحسين خدمة المياه المقدمة عبر الصيانة الدورية للشبكات والذي بدوره يساعد في التخفيف من معاناة المواطنين.
 

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