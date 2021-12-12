وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تجري جولات تفقدية على مزارعي المناطق الحدوية وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة الشرقية" بخانيونس تُنظم طابور أركان لكوادره وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 47 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تطلق مشروع الحلول المُبتكرة لتحسين كفاءة شبكة المياه وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بجروح خطيرة أثناء اعتقاله جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفداً من الإغاثة الكاثوليكية بموقع الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تستبدل خط مياه قديم بمنطقة السناطي وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية الزوايدة يتفقد أعمال النظافة في الزوايدة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2133) الأحد 12/12/2021 وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة تستقبل وفداً من الإغاثة الكاثوليكية بموقع الكنيسة البيزنطية

12 كانون أول / ديسمبر 2021 09:51

11
11

غزة-الرأي



استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً اجنبياً ينتمي الى مؤسسة الإغاثة الكاثوليكية في موقع الكنيسة البيزنطية الأثري شمال قطاع غزة.
وحدة العلاقات العامة بالوزارة أوضحت ان المرشد الأثري الخاص بالوزارة قدم للوفد الزائر شرحاً مفصلاً عن جهود الوزارة ودورها الريادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم التعريف بأنماط الحياة التي كانت سائدة في القرن الخامس والميلادي ومدي التسامح الديني مبينأ ان الكنيسة عاصرت اربعة عشر خليفة مسلم حافظا عليها وهذا يدلل على سماحه الاسلام.
كما وتم اطلاع الوفد على النتائج التي أسفرت عنها نتائج الحفريات فى الموقع الأثري وتفاصيل هامة عن محتويات الأرضية الفيسفائية في الكنيسة، مشددا على تكريس الانفتاح على العالم الخارجي والدور التوعوي للزوار وترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومعالمها الوطنية وهويتها.
وأشاد الوفد الزائر بدور الوزارة في الحفاظ على التراث الحضاري، مشيراً الى التطور الكبير في الموقع خلال السنوات الماضية حيث كان زار عدد منه الموقع سابقاً وأثنى على ما حدث من تطور واضح وبارز في موقع الكنيسة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟