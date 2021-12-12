السياحة تستقبل وفداً من الإغاثة الكاثوليكية بموقع الكنيسة البيزنطية

غزة-الرأي





استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً اجنبياً ينتمي الى مؤسسة الإغاثة الكاثوليكية في موقع الكنيسة البيزنطية الأثري شمال قطاع غزة.

وحدة العلاقات العامة بالوزارة أوضحت ان المرشد الأثري الخاص بالوزارة قدم للوفد الزائر شرحاً مفصلاً عن جهود الوزارة ودورها الريادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم التعريف بأنماط الحياة التي كانت سائدة في القرن الخامس والميلادي ومدي التسامح الديني مبينأ ان الكنيسة عاصرت اربعة عشر خليفة مسلم حافظا عليها وهذا يدلل على سماحه الاسلام.

كما وتم اطلاع الوفد على النتائج التي أسفرت عنها نتائج الحفريات فى الموقع الأثري وتفاصيل هامة عن محتويات الأرضية الفيسفائية في الكنيسة، مشددا على تكريس الانفتاح على العالم الخارجي والدور التوعوي للزوار وترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومعالمها الوطنية وهويتها.

وأشاد الوفد الزائر بدور الوزارة في الحفاظ على التراث الحضاري، مشيراً الى التطور الكبير في الموقع خلال السنوات الماضية حيث كان زار عدد منه الموقع سابقاً وأثنى على ما حدث من تطور واضح وبارز في موقع الكنيسة.

