بلدية خان يونس تطلق مشروع الحلول المُبتكرة لتحسين كفاءة شبكة المياه

غزة-الرأي

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ومصلحة مياه بلديات الساحل عن انطلاق أعمال مشروع الحلول المبتكرة في تحسين كفاءة شبكة المياه لتطوير الخدمة المقدمة للسكان وذلك ضمن تعزيز وبناء وحدة المياه المهدورة للحد من المياه غير المحاسب عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته البلدية شارك فيه مدير دائرة المياه والصرف الصحي م. حاتم أبو الطيف، ورئيس وحدة المياه المهدورة بالبلدية م. سلامة شُراب، وبحضور المدير الإقليمي لمؤسسة (WW.GVC) على مستوى فلسطين السيد أندريا سبارو، ومدير الشرق الأوسط بالمؤسسة السيد خوسي روسو وآخرون.

وتكمن أهمية وحدة المياه المهدورة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الفاقد الحقيقي من خلال نمذجة وواجهت تطبيقية محوسبة، وإعادة هيكلة حي "الأمل" و حي "معن" ضمن مفهوم عدادات التحكم المناطقية.

وخلال اللقاء قدم ممثل الاستشاري المحلي لمركز الهندسة والتخطيط CEP د. رامي زيارة عرضًا لآليات الدعم الفني للعاملين في الوحدة من أجل إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تشكيلها، موضحًا التقدم المرحلي لأنشطة العمل التي تم القيام بها بمشاركة مع وحدة المياه المهدورة في بلدية خان يونس.

وفي ذات السياق أشار م. شُراب إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع وللوحدة على حد سواء من حيث تحقيق الاستدامة في قطاع المياه في ظل شح الموارد والكلفة المرتفعة للإنتاج، موضحًا أنه في غضون عامين من المتوقع أن تصبح شبكة المياه في خان يونس مصممة برؤية جديدة وفق تكنولوجيا (DMAs) والتي تهدف إلى التحكم في كميات المياه التي تصل للأحياء المختلفة بما يتناسب والطبيعة الديموغرافية لتلك المناطق.

وأكد شُراب أنه في المرحلة الحالية سيتم مراقبة الشبكة من خلال تركيب عدادات مناطقية وكذلك تركيب مجسات لقراءة الكميات والضغط في الشبكة وإرسالها عبر تقنيات تكنولوجية إلى الواجهة التطبيقية ذات العلاقة لتقوم بمقارنة هذه البيانات مع النموذج الإلكتروني المُعاير للشبكة، لافتًا إلى أنه في حال وجود فرق في الضغط سيقوم التطبيق بإرسال إشعار بوجود خلل في هذه المنطقة و من ثم يتم توجيه فرق الصيانة لمتابعة هذا الخلل و التعامل معه، مبينًا أن تلك العملية ستتم في حي "الأمل و حي "معن" لإرتفاع نسبة فاقد المياه فيهما ولاحقًا ضمن برامج أخرى سيتم تطبيق نفس المنهجية لمناطق أخرى فور الحصول على تمويل.

وأوضح أهمية المشروع الذي سيساعد على تحليل الفاقد التجاري في جميع مناطق الضخ وعمل تحليل للميزان المائي لكل منطقة والوقوف على أسباب الفاقد ووضع تصور لعمليات التدخل المفروضة لمعالجة هذا الخلل.

ويعتبر المشروع من المشاريع الابتكارية في مراقبة الشبكة من حيث الفكرة و المواد المستخدمة لأول مرة في قطاع غزة وهذا بهدف مراقبة الفاقد وتحليله ووضع الحلول المناسبة للتعامل أو الحد منه.

