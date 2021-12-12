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"شرطة الشرقية" بخانيونس تُنظم طابور أركان لكوادره

12 كانون أول / ديسمبر 2021 10:16

"شرطة الشرقية" بخانيونس تُنظم طابور أركان لكوادره

خان يونس- الرأي

نظم مركز شرطة الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة صباح أمس السبت، طابور أركان لجميع ضباط وصف ضباط وأفراد المركز؛ بحضور مدير المركز المقدم علي أبو علي ونائبه الرائد عبد الرحمن أبو عنزة.

وأكد المقدم أبو علي أمام الطابور على ضرورة إظهار المظهر العسكري المنضبط، والالتزام التام بالقيافة، والهندام العسكري؛ والتعامل اللبق والحسن وإظهار الصورة الطيبة لعمل الشرطة.

وأثنى المقدم أبو علي على الجهود المبذولة من جميع عناصر المركز كلٌ في موقعه، داعياً الجميع لبذل أقضى جهد تجاه أبناء شعبنا الذي يستحق منا كل خير.

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