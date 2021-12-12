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5 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

12 كانون أول / ديسمبر 2021 10:28

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و74 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 465 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 60 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 188393 إصابة بينها 1575 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 185151 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1667.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 37.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 518471 شخصًا.

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