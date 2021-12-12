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تعليم شرق خان يونس يستقبل وفداً من مركز جمال للتدريب والتطوير

12 كانون أول / ديسمبر 2021 11:54

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غزة-الرأي

استقبل مدير مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس أ. سعيد قديح وفدًا من مركز "جمال للتدريب والتطوير"، والذي ضم مدير المركز أ. نبوية شراب، والمدربين أ. إبراهيم أبو سعادة وأ. أفنان العقاد، وبحضور مدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الصحة المدرسية د. خليل النجار، ورئيس شعبة الصحة أ. ضياء الأغا، وذلك ضمن مبادرة نجاحك في صحتك والتي تستهدف طلبة الثانوية العامة.
وكان فريق الصحة المدرسية ومركز "جمال" قد نفذ برنامجًا متكاملًا لطلبة الثانوية العامة، حيث تم استهداف 16 مدرسة ثانوية تشمل 2800 طالباً وطالبة.
وفي كلمته شكر قديح فريق مركز "جمال" على جهودهم المبذولة خدمةً للمسيرة التعليمية، والارتقاء بطلبة الثانوية العامة من خلال تقديم النصائح والإرشادات الضرورية للتعلم والقراءة الصحية، كما أشاد بجهود قسم الصحة المدرسية لمتابعته صحة الطلبة على كافة الصعد الجسمية والنفسية.
وفي ختام اللقاء تم تكريم المدربين من مركز "جمال".
 

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