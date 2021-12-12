التعليم ينظم مسير كشفي كبير وسط محافظة رفح

غزة-الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة مسيراً كشفياً كبيراً وسط محافظة رفح لتعزيز قيمة احترام المعلمين والمعلمات لدى طلبة المدارس والمجتمع.

وشارك في النشاط مدير تعليم رفح أ. أشرف عابدين، ومدير الدائرة الفنية برفح أ. إسماعيل حرب، ومدير الدائرة الإدارية أ. سمير الحوراني، ومدير الدائرة الرياضية والكشفية بالوزارة أ. عبد الغني الشيخ، وكوكبة من الشخصيات الرسمية والشعبية والوجهاء وأولياء الأمور.



وانطلق المسير من مدرسة مسقط الثانوية وصولاً إلى دوار النجمة بمشاركة قادة كشفيين وأشبال وزهرات من طلبة المدارس على مستوى رفح، حيث رفُعت الشعارات التي تقدر وتثمن عالياً دور المعلمين في خدمة وطننا.



وفي كلمته أوضح عابدين أن هذا المسير يأتي ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الوزارة والذي يركز هذا الأسبوع على تعزيز قيمة احترام المعلم لدى الطلبة.

وأوضح عابدين أننا نوجه رسالة احترام وتقدير لجميع الطواقم التربوية الذين يقدمون الخدمة الكبيرة في تعليم الأجيال.



وقدَّم عابدين الشكر لكل من ساهم في إنجاز النشاط ومنهم الوزارة وإدارة الأنشطة والمديرية والمدارس والطلبة والشرطة الفلسطينية والإسعاف، والمجتمع المحلي.

من جهته أوضح الشيخ أنه ومن خلال هذا النشاط نغرس قيمة مهمة لدى الطلبة والمجتمع بضرورة احترام وتقدير المعلم الفلسطيني؛ هذا المعلم صاحب الدور الطليعي والريادي في حمل رسالة الأنبياء ونقل المعرفة والعلوم.



وبيَّن الشيخ أننا ومع اقتراب يوم المعلم، نوجه التحية للمعلمين والمعلمات في فلسطين أصحاب الرسالة والعطاء والتضحية الذين يبنون الإنسان بهدف تحرير الوطن وبنائه وتقدمه، والإسهام في رقي العالم بأسره.



وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الفرق الكشفية للتعبير عن الوفاء للمعلم.

