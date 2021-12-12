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الدفاع المدني يعقد محاضرات تثقيفية لطلبة مدارس شرق غزة

12 كانون أول / ديسمبر 2021 12:02

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غزة-الرأي

شرع قسم التدريب بمحافظة غزة التابع للدفاع المدني بالتعاون مع الرابطة الإسلامية في شرق منطقة الشجاعية، بسلسلة محاضرات تدريبية تثقيفية في الوقاية والسلامة المنزلية، تستهدف ست مدارس بالمنطقة.

وقال الرائد رامي دبابش رئيس قسم التدريب في محافظة غزة إنه ألقى محاضرتين في الوقاية والسلامة المنزلية وكيفية التعامل مع المخاطر وقت الطوارئ لطالبات كل من مدرستي بدر الأساسية للبنات ودلال المغربي الثانوية للبنات بمنطقة الشجاعية شرق غزة.

وأضاف الرائد دبابش أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الرابطة الإسلامية لتنفيذ حملة تدريبية ستستهدف طلاب وطالبات المدارس في شرق حي الشجاعية، بهدف نشر الوعي لدي الطلبة والحد من الحرائق والأخطار التي تسبب الضرر في الأرواح والممتلكات.

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