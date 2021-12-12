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الشرطة بغزة تُنهي خلافين ماليين بقيمة 29 ألف دولار

12 كانون أول / ديسمبر 2021 12:04

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غزة-الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة – قسم مركز شرطة الرمال خلافاً مالياً بقيمة "18" ألف دولار بين اثنين من المواطنين على إثر خلاف بينهما حول سيارة من سكودا.

وقال المقدم محمود الريس رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة الرمال: "إن القسم استدعى طرفي الخلاف على إثر الشكوى المحوّلة من النيابة العامة للوقوف على حيثيات الشكوى والاستماع إلى بيّنات الطرفين، مضيفاً أنه تم إنهاء الخلاف بعد سلسلة مداولات وعرضٍ للحلول انتهت بإنهاء الشكوى بينهما".

في سياق منفصل، ذكر المقدم الريس أن قسم العلاقات العامة في المركز أنهى خلافاً آخر بين اثنين من المواطنين على شكوى " نصب واحتيال " محوّلة من النيابة العامة بلغت قيمتها "35" ألف شيكل متعلقة بمعاملات تجارية بينهما.

وأشار المقدم الريس إلى أن ضباط القسم بعد عدة جلسات تخللها عرض للحلول على طرفي الخلاف، تم تحرير سند مصالحة بين الأطراف وتم التنازل عن الشكوى والاتفاق على السداد داخل مكتب العلاقات العامة بمركز الرمال.

جدير بالذكر ،أن دائرة العلاقات العامة بالشرطة تقوم بمهام عديدة أبرزها حل النزاعات والخلافات بين المواطنين ورد الحقوق لأصحابها.

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