وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وشركة "ايفيس" يبحثان تنظيم الحفر العشوائية لابار المياه وكالة الرأي الفلسطينية مديرية الإصلاح والتأهيل بالداخلية تصدر تقريرها خلال العام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية معلم بمدرسة القسطل يوظف استيراتيجيات التعلم النشط والالعاب التربوية وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: الاحتلال والسلطة يعرقلان تحويل أموال قطر للإعمار وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بالسياحة تنتج فلمين توعويين عن معالم البلدة القديمة وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد ضرورة تضافر الجهود لحل مشكلات الشباب في غزة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية وكالة الرأي الفلسطينية طلبة مدارس خان يونس يشاركون في مسابقة "ساعة برمجة" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الاراضي تواصل عملها بازالة التعديات على الاراضي الحكومية
أخبار » الأخبار الحكومية

"مركزي الشرقية والدوريات " بشرطة خانيونس يُنظمان طابور أركان لكوادرهم

12 كانون أول / ديسمبر 2021 12:05

11
11

غزة-الرأي

نظم مركز شرطة الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة صباح أمس السبت، طابور أركان لجميع ضباط وصف ضباط وأفراد المركز؛ بحضور مدير المركز المقدم علي أبو علي ونائبه الرائد عبد الرحمن أبو عنزة.

وأكد المقدم أبو علي أمام الطابور على ضرورة إظهار المظهر العسكري المنضبط، والالتزام التام بالقيافة، والهندام العسكري؛ والتعامل اللبق والحسن وإظهار الصورة الطيبة لعمل الشرطة.

وأثنى المقدم أبو علي على الجهود المبذولة من جميع عناصر المركز كلٌ في موقعه، داعياً الجميع لبذل أقضى جهد تجاه أبناء شعبنا الذي يستحق منا كل خير.

وفي سياق منفصل؛ نظّمت الدوريات المركزية لشرطة خان يونس صباح اليوم الأحد طابور أركان لجميع الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين ضمن القوة, وذلك بحضور العميد علي القدرة مدير شرطة محافظة خان يونس والرائد أحمد الترتوري مدير قوة الدوريات المركزية.

وأثنى العميد القدرة خلال كملته أمام الطابور على الجهد المبذول من كافة الضباط والأفراد والذي انعكس بشكل إيجابي على الحالة الأمنية في المحافظة، رغم قلة الإمكانيات.

وحث العميد القدرة الضباط والأفراد على شحذ الهمم وبذل الطاقات وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن وهيبة الشرطي, وبما يضمن إنفاذ القانون.

وشدد العميد القدرة على ضرورة الالتزام بالهندام والقيافة العسكرية الكاملة وكذلك الالتزام بتعليمات وتوجيهات القيادة في المحافظة على حالة الهدوء والاستقرار، مذكّراً بضرورة حسن التعامل واللباقة خاصة مع المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟