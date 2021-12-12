"مركز ي الشرقية، والدوريات " بشرطة خانيونس يُنظمان طابور أركان لكوادرهم

غزة-الرأي

نظم مركز شرطة الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة صباح أمس السبت، طابور أركان لجميع ضباط وصف ضباط وأفراد المركز؛ بحضور مدير المركز المقدم علي أبو علي ونائبه الرائد عبد الرحمن أبو عنزة.

وأكد المقدم أبو علي أمام الطابور على ضرورة إظهار المظهر العسكري المنضبط، والالتزام التام بالقيافة، والهندام العسكري؛ والتعامل اللبق والحسن وإظهار الصورة الطيبة لعمل الشرطة.

وأثنى المقدم أبو علي على الجهود المبذولة من جميع عناصر المركز كلٌ في موقعه، داعياً الجميع لبذل أقضى جهد تجاه أبناء شعبنا الذي يستحق منا كل خير.

وفي سياق منفصل؛ نظّمت الدوريات المركزية لشرطة خان يونس صباح اليوم الأحد طابور أركان لجميع الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين ضمن القوة, وذلك بحضور العميد علي القدرة مدير شرطة محافظة خان يونس والرائد أحمد الترتوري مدير قوة الدوريات المركزية.

وأثنى العميد القدرة خلال كملته أمام الطابور على الجهد المبذول من كافة الضباط والأفراد والذي انعكس بشكل إيجابي على الحالة الأمنية في المحافظة، رغم قلة الإمكانيات.

وحث العميد القدرة الضباط والأفراد على شحذ الهمم وبذل الطاقات وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن وهيبة الشرطي, وبما يضمن إنفاذ القانون.

وشدد العميد القدرة على ضرورة الالتزام بالهندام والقيافة العسكرية الكاملة وكذلك الالتزام بتعليمات وتوجيهات القيادة في المحافظة على حالة الهدوء والاستقرار، مذكّراً بضرورة حسن التعامل واللباقة خاصة مع المواطنين.