الزيان :حملة الفحص الشتوي تنال استحسان المواطنين

غزة-الرأي

قال أ. خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة النقل والمواصلات أن حملة الفحص الشتوي السنوية نالت استحسان كبير من قبل المواطنين حيث لوحظ الترحيب والتعامل الجيد من قبل السائقين مع أفراد فرق السلامة على الطريق خلال الفحص.

وأضاف الزيان أن وزارته تقوم كل عام بحملة الفحص الشتوي للتأكد من سلامة المركبة للسير على الطريق خلال فصل الشتاء وفحص أجزائها الرئيسة للتأكد من سلامتها وتوفير إجراءات السلامة العامة فيها، أبرزها: سلامة الإطارات والتأكد من صلاحيتها وعمق الأخاديد التي تساعد على زيادة الاحتكاك على سطح الطريق، وبالتالي منع التزحلق نتيجة الأمطار، متابعاً أن فحص الفرامل سواء كانت أمامية أو خلفية وفرامل اليد والتأكد من صلاحيتها واستبدال التالف منها.

وأكد الزيان أن هذا النشاط يأتي في سياق تعميم الثقافة المرورية وجعل مسألة التعامل مع السلامة المرورية كأولوية وطنية في ظل هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الوفيات، مشددًا على عزم الشرطة على تطبيق القانون والنظام، ولن يتم السماح بأية تجاوزات حفاظا على حياة المواطنين.

وأوضح الزيان أن هذه الحملة تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة والسير على الطريق ضمن إجراءات السلامة المرورية.

وبين الزيان أن الحملة ستستمر لمدة أربع أشهر تشمل كافة محافظات قطاع غزة، حيث تم فحص 20 ألف مركبة خلال الشهر الأول من انطلاق الحملة.

من جانبه، قال المواطن يحيى دلول أن حملة الفحص الشتوي تحمي السائق والمواطن لذلك هي ذات فائدة كبيرة لأنها تحافظ على المركبة وأرواح المواطنين.

وشكر دلول وزارة النقل والمواصلات على هذه الحملة ومتابعة السائقين أولاً بأول من أجل المصلحة العامة وخدمة أبناء شعبنا.

