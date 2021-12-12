وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط 6 دراجات نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً دهساً شمالي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الزيان :حملة الفحص الشتوي تنال استحسان المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "مركز ي الشرقية، والدوريات " بشرطة خانيونس يُنظمان طابور أركان لكوادرهم وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة بغزة تُنهي خلافين ماليين بقيمة 29 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يعقد محاضرات تثقيفية لطلبة مدارس شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات تُغلق 9 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم ينظم مسير كشفي كبير وسط محافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يستقبل وفداً من مركز جمال للتدريب والتطوير وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

الزيان :حملة الفحص الشتوي تنال استحسان المواطنين

12 كانون أول / ديسمبر 2021 12:20

11
11

غزة-الرأي

قال أ. خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة النقل والمواصلات أن حملة الفحص الشتوي السنوية نالت استحسان كبير من قبل المواطنين حيث لوحظ الترحيب والتعامل الجيد من قبل السائقين مع أفراد فرق السلامة على الطريق خلال الفحص.
وأضاف الزيان أن وزارته تقوم كل عام بحملة الفحص الشتوي للتأكد من سلامة المركبة للسير على الطريق خلال فصل الشتاء وفحص أجزائها الرئيسة للتأكد من سلامتها وتوفير إجراءات السلامة العامة فيها، أبرزها: سلامة الإطارات والتأكد من صلاحيتها وعمق الأخاديد التي تساعد على زيادة الاحتكاك على سطح الطريق، وبالتالي منع التزحلق نتيجة الأمطار، متابعاً أن فحص الفرامل سواء كانت أمامية أو خلفية وفرامل اليد والتأكد من صلاحيتها واستبدال التالف منها.
وأكد الزيان أن هذا النشاط يأتي في سياق تعميم الثقافة المرورية وجعل مسألة التعامل مع السلامة المرورية كأولوية وطنية في ظل هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الوفيات، مشددًا على عزم الشرطة على تطبيق القانون والنظام، ولن يتم السماح بأية تجاوزات حفاظا على حياة المواطنين.
وأوضح الزيان أن هذه الحملة تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة والسير على الطريق ضمن إجراءات السلامة المرورية.
وبين الزيان أن الحملة ستستمر لمدة أربع أشهر تشمل كافة محافظات قطاع غزة، حيث تم فحص 20 ألف مركبة خلال الشهر الأول من انطلاق الحملة.
من جانبه، قال المواطن يحيى دلول أن حملة الفحص الشتوي تحمي السائق والمواطن لذلك هي ذات فائدة كبيرة لأنها تحافظ على المركبة وأرواح المواطنين.
وشكر دلول وزارة النقل والمواصلات على هذه الحملة ومتابعة السائقين أولاً بأول من أجل المصلحة العامة وخدمة أبناء شعبنا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟