"المرور": وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً دهساً شمالي القطاع

غزة-الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الأحد، عن وفاة طفل بحادث دهس شمالي قطاع غزة.

وقالت "المرور"، في تصريح مقتضب، إن الطفل (سعدي حمودة ولود) البالغ من العمر عاماً واحداً، توفي جراء دهسه من قبل "تركتور" زراعي في منطقة بئر النعجة غربي محافظة شمال غزة.

وأضافت المرور أنه فتح قضية في الحادث، حيث تم حجز "التركتور" وتوقيف سائقه (ع، ن) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

يذكر أن والد الطفل، الشاب (حمودة طليع ولود) 25 عاماً، توفي بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، إثر حادث سير آخر جراء تصادم دراجة نارية مع شاحنة بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير في قطاع غزة إلى 8 وفيات منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي حتى اليوم.