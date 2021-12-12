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مباحث المرور تضبط 6 دراجات نارية مسروقة

12 كانون أول / ديسمبر 2021 12:24

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غزة-الرأي

ضبطت المباحث العامة - دائرة مباحث المرور في محافظات قطاع غزة "6" درجات نارية، خلال حملة فحص فني أجرتها المباحث العامة على نقاط عشوائية في محافظات قطاع غزة.

وذكرت مباحث المرور أنها أجرت عملية فحص لأكثر من "200" دراجة نارية متنوعة، ضُبط على إثرها الدرجات الــ"6" المسروقة والتي تقدر قيمتها بــ "9" آلاف دولار أمريكي.

وأشارت مباحث المرور إلى أنها أحالت ملفات الدرجات النارية المسروقة إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

جدير بالذكر أن المباحث العامة - دائرة مباحث المرور تواصل جهودها في الكشف عن الدرجات النارية المسروقة والتي يتقدم أصحابها ببلاغاتٍ عن سرقتها في كافة المحافظات، عبر إجرائها للفحص الفني بشكل مستمر في الطرقات وعلى الحواجز.

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