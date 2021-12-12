مدرسة خالد الحسن الثانوية بنين تطلق حملة "لا للعنف نعم للسلام"

غزة-الرأي

أطلقت مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين حملة: "لا للعنف نعم للسلام" بإشراف المرشد التربوي د. محمد عمران والتي تهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر العنف وآثاره على المدرسة والمجتمع ككل، وتعزيز قيمة التسامح ونشر السلام بين الطلاب وزملائهم وذويهم، والعمل على الحد من المشكلات السلوكية داخل المدارس، ونشر قيمة الحوار والتفاهم.

من ناحيته، ثمن أ. خالد المزين مدير المدرسة جهود لجنة الإرشاد التربوي بالمدرسة ممثلة بالمرشد التربوي عمران، موضحاً أن الحملة تأتي ضمن جهود المدرسة في تعزيز وغرس القيم الإيجابية لدى الطلبة.

