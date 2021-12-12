الزكاة بالأوقاف تشارك في المؤتمر الدولي "فريضة الزكاة في مواجهة حصار غزة"

غزة-الرأي

شاركت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية, في المؤتمر الدولي الذي نظمته هيئة الزكاة الفلسطينية بالشراكة مع رابطة علماء فلسطين بعنوان "فريضة الزكاة في مواجهة حصار غزة", وذلك لتوضيح دور الجهات الرسمية في تعزيز وتنمية أموال الزكاة.

وحضر المؤتمر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر, ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. نسيم ياسين, ورئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية د. علاء الرفاعي, ومدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم, وسط حضور عدد كبير من العلماء وأساتذة الجامعات، وطلبة العلم الشرعي والدعاة والخطباء، ومخاتير العائلات ووجهائها ورجالات الإصلاح في قطاع غزة.

وخلال مشاركته البحثية أوضح اسليم دور الجهات الرسمية في تعزيز وتنمية أموال الزكاة, وما لها من أثر إيجابي على المجتمعات المسلمة, كونها ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة وميزانها كفريضة عظيمة وشعيرة ربانية, منوهاً الى ضرورة استثمارها وتنظيم أحكامها وفق ما حددته الشريعة الاسلامية, للوصول لأفضل النتائج.

وأستعرض أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات في تطبيق الزكاة, والتي من أهمها الانقسام السياسي وتجميد الحسابات البنكية للجان الزكاة والجهات الخيرية العاملة في قطاع غزة , وكذلك الحصار الاقتصادي على غزة وارتفاع نسب البطالة وأعداد الأسر الفقيرة, التي تستفيد من المعونات في قطاع غزة.

ودعا اسليم الى توجيه التركيز والاهتمام أكثر, في تنظيم القوانين الناظمة للعمل الزكوي, وتوحيد الجهود من أجل تحقيق ففلسفة الزكاة في الإسلام, مشيداً بدور الجهات الرسمية والحكومية في دعم وتعزيز وتسهيل عمل المؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة وعلى رأسها الإدارة العامة للزكاة وهيئة الزكاة الفلسطينية.

