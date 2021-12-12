ديوان الفتوى يشارك في ورشة عمل حول مشروع قانون المساحة

غزة-الرأي

شارك ديوان الفتوى والتشريع ، في ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب المساحية وذلك بدعوة من سلطة الأراضي.

وتناولت الورشة مواد مشروع القانون خاصة المواد ذات البعد القانوني الفني والتي تحكم وتضبط العمل المساحي في فلسطين.

وأكد ديوان الفتوى والتشريع على أن مشروع القانون تم صياغته وإعداده من قبل لجنة متخصصة برئاسته وذلك بمقر الديوان.

وحضر الورشة ممثلين عن ديوان الفتوى والتشريع وسلطة الأراضي، والإدارة العامة للمساحة، وعدد من المساحين المرخصين وغير المرخصين وأصحاب المكاتب المساحية، وممثلين عن نقابة المهن الهندسية.

