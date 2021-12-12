طلبة مدارس خان يونس يشاركون في مسابقة "ساعة برمجة"

غزة-الرأي

شارك 24 طالباً وطالبة من طلبة الصف السادس الأساسي بمدارس مديرية التربية والتعليم بخان يونس في مسابقة "ساعة برمجة"، والتي تعد حدث عالمي يشارك فيه 180 دولة، وذلك بحضور: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. أحمد الفرا مشرف مبحث التكنولوجيا، وعدد من معلمي مبحث التكنولوجيا.

وأوضح الفرا أن المسابقة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلبة في البرمجة وحل المشاكل.

هذا وعٌقدت مسابقة لمدارس المديرية ورشحت كل مدرسة 3 طلبة، وسيتم اختيار ثلاثة منهم لتمثيل المديرية في التصفيات النهائية على مستوى الوزارة، جدير بالذكر أن الطلبة يقومون بالبرمجة على برنامج سكراتش.

