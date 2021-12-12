العدل تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية

غزة-الرأي

طالبت وزارة العدل مؤسسات المجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة بضرورة التدخل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية والمبادئ العامة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تشكل القوة الأخلاقية لحقوق الإنسان.



ودعت العدل لتفعيل دور مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وإرسال وفودها لتقصي الحقائق في الجرائم التي يمارسها الاحتلال، وتفعيل الآليات القانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم التي يرتكبونها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.



ونبهت الوزارة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يتزامن كل عام مع تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية التي تُمارسها بحق الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها جرائم الحرب التي مارستها على أهالي قطاع غزة والاعتداءات المتكررة بالقدس المحتلة والضفة الغربية.



من جانب آخر رحبت وزارة العدل بتصويت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مؤخراً على خمس قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، مثمنة موقف الدول التي صوتت إلى جانب هذه القرارات ومؤكدة على أن هذه القرارات بحاجة لقوة إلزامية لتنفيذها على أرض الواقع، لوقف الاحتلال عن الانتهاك المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.



ونالت خمس قرارات لصالح الفلسطينيين صوت الأغلبية خلال التصويت عليها في الأمم المتحدة وتتعلق بـ: دعم اللاجئين الفلسطينيين، دعم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حماية ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، قرار حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل وأخيرا قرار حول اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.



