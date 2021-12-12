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العلاقات العامة بالسياحة تنتج فلمين توعويين عن معالم البلدة القديمة

12 كانون أول / ديسمبر 2021 12:52

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غزة-الرأي

أنتجت دائرة العلاقات العامة والإعلام فلمين توعويين وثائقيين لجمهور المواطنين تبرز الدور التاريخي والحضاري للمعالم الأثرية في البلدة القديمة والمتجذرة في عمق التاريخ وأهم الإنجازات التي تبذلها في تعزيز حفظ الموروث الثقافي للأجيال المتعاقبة.
وبينت ادارة العلاقات العامة والإعلام تكريسها جهوداً سيادية في ترسيخ الوجود الحضاري الفلسطيني وتوعية المواطن بالإفتخار بموروثه وتعزيز إدراك جمهور المواطنين بأهمية المواقع الأثرية والمحافظة عليها وفخر الإنسان بشغف الإنتماء لتاريخه وقداسته وعراقة مجده التليد الذي يعد شاهداً على الحضارات منذ فجر الإنسانية.
والجدير ذكره أن الفيلم الوثائقي عن متحف قصر الباشا يروي تاريخ مدينة غزة الغائرة في القدم وعشق ساكنيها وعبق ذكرياتها وشواهدها العمرانية والأثرية وارتقاء حضارتها في كل الحقب الزمنية وتوثيق فن العمارة في العصر المملوكي للمبنى التاريخي وأبرز المقتنيات الأثرية المعروضة فيه.
أما الفيلم الثاني فيسلط الضوء على دور وزارة السياحة في إبراز المعالم الأثرية في البلدة القديمة من مساجد وكنائس وزوايا وقيصاريات وآليات توثيقها وآليات الحفاظ عليها والعمل بالشراكة مع المؤسسات الدولية لتمويل صيانتها وإعادة تأهيليها.
 

https://www.youtube.com/watch?v=K_VhbD8RVoI ................ https://www.youtube.com/watch?v=0BvJmsAwH2A
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