صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا الإثنين

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم غدا الاثنين.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.
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12 كانون أول / ديسمبر 2021 12:58
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم غدا الاثنين.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.
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