معلم بمدرسة القسطل يوظف استيراتيجيات التعلم النشط والالعاب التربوية

غزة-الرأي

نظَّم المعلم في مدرسة القسطل الاساسية أ للبنين رمزي دياب درساً تدريبياً في الصف الثاني ، حيث وظّف من خلاله المعلم العديد من استراتيجيات التعلُّم النّشط والألعاب التربوية ، بحضور مدير المدرسة محمد ابو عون و معلمي المرحلة الأساسية في المدرسة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من القرأة وفهم الدرس عن طريق الانشطة المتعدده واللعب ، وتحقيق التواصل المستمر وزيادة الخبرات بين المعلمين .

بدوره، أثنى مدير المدرسة على الجهود المبذولة من قبل المدرس في ايصال الرساله وتوضيح الدرس للطلبة بشتى الطرق ، وشاكراً للإخوة المعلمين حضورهم .

