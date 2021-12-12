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معلم بمدرسة القسطل يوظف استيراتيجيات التعلم النشط والالعاب التربوية

12 كانون أول / ديسمبر 2021 01:05

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غزة-الرأي

نظَّم المعلم في مدرسة القسطل الاساسية أ للبنين  رمزي دياب درساً تدريبياً في الصف الثاني ، حيث وظّف من خلاله  المعلم العديد من استراتيجيات التعلُّم النّشط والألعاب التربوية ، بحضور مدير المدرسة محمد ابو عون و معلمي المرحلة الأساسية في المدرسة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من القرأة وفهم الدرس عن طريق الانشطة المتعدده واللعب ،  وتحقيق التواصل المستمر وزيادة الخبرات بين المعلمين .

بدوره، أثنى مدير المدرسة على الجهود المبذولة من قبل المدرس في ايصال الرساله وتوضيح الدرس للطلبة بشتى الطرق ، وشاكراً للإخوة المعلمين حضورهم .
 

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