مديرية الإصلاح والتأهيل بالداخلية تصدر تقريرها خلال العام 2021

غزة- الرأي

أصدرت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني، تقريرها السنوي خلال 2021، مؤكدة أن إنشاء تلك المراكز والعمل بها، جاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يضمن حقوق النزلاء ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً.



وأكدت خلال التقرير أن المديرية تجري جولات رقابية وتفتيشية على مراكز التأهيل والإصلاح والتي بلغت 406 جولة، كما نفذت 13675زيارة مفتوحة وخاصة، فيما أجرت 14493زيارات دورية.



وأوضحت المديرية خلال تقريرها، أن عدد النزلاء بلغ 1874 نزيلاً، تم ترحيل نزلاء خارجية وترحيل محاكم ومستشفيات وترحيل معاملات 11435 خلال العام الحالي.

وأكدت أن المديرية تسعى الى تحسين المعاملات داخل مراكز الإصلاح من خلال الاستماع الى ملاحظات وقضايا عدد منهم مبينة أنه تم حل مشاكل النزلاء والذي بلغت 211 مشكلة، و901 مقابلات نزلاء، وعقد 96 محاكمة سريعة.



وبشأن الاتصالات قالت إن عدد الاتصالات الاستثنائية بلغ 66643، كما بلغ عدد اتصالات دورية ومرئية 6272 اتصالاً، و 229380 اتصالا عادياً.



فيما بلغت طلبات الإفادات للنزلاء 270 إفادة، عدا عن تسجيل 14265 إشارة عمليات، وأرشفة ملفات لعدد 8507.



وبشأن فلسفة العقاب داخل السجون بوسائل أخرى أنجح وأنجع، لينطبق على السجن بأنه المربي الأفضل لأصحاب السلوكيات غير السليمة في حياتهم العملية، وليعد المواطن لفطرته الطيبة التي خلق عليها لإفادته ومجتمعه وعائلته بتعليمه حرف مهنية يتقن من خلالها تسيير حياته وجلب لقمة عيشه بطريقة شرعية، فقد أفادت أنه تم عقد 94 تدريباً مهنياً فيما نفذت 14334 خدمة تعليمية، كما ألقت 476 محاضرة علمية، وعقدت 150 أمسية وملتقى ثقافي.

وعلى صعيد تأهيل وإصلاح النزلاء، فقد عقدت المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل عدة فعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية، حيث أحيت المديرية 66 مناسبة، ونفذت للنزلاء 680 انشطة رياضية وترفيهية ، فيما سمحت لـ112 نزيل بالخلوة الشرعية، عدا عن اجراء 6612 تفريغ نفسي .



كما تدعم المديرية النزلاء من خلال تقديم مساعدات نقدية وعينية للنزلاء والتي بلغت 420 مساعدة.