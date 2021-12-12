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سلطة المياه وشركة "ايفيس" يبحثان تنظيم الحفر العشوائية لابار المياه

12 كانون أول / ديسمبر 2021 01:28

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غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم السيد سيد فلفل صاحب شركة "ايفيس" للمقاولات لحفر آبار المياه في قطاع غزة وذلك في اطار تنظيم حالة الحفر العشوائية لآبار المياه في قطاع غزة.
وأفاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم ان الاستراتيجية المعمول بها حاليا في السلطة هي دعم البلديات على مستوى محافظات قطاع غزة بتوفير المياه بشكل دائم من خلال حفر الآبار لديهم لتقوم بدورها بتوفير المياه لجميع المواطنين بشكل دائم ومستمر.
وأكد د.يوسف ابراهيم على ضرورة الحد من ظاهرة حفر الآبار العشوائية أن السلطة لن تتوانى للحظة واحدة بإتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق كل من تسول له نفسه بالتعدي على القطاع المائي من خلال العشوائية بحفر الآبار.
ودارت الجلسة بحضور أصحاب شركة ايفيس ، ومدير عام الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة ومسؤول ملف الشؤون القانونية أ.مازن صادق و مراقب الآبار أ.محمد العبويني.
حيث جرت تفاصيل الجلسة حول التعرف على أداء الشركة في ملف حفر الآبار بالاضافة الى تنظيم قطاع المياه وتشجيع اتخاذ الاجراءات الصحيحية وايقاف التجاوز بحق آبار المياه حيث أبدى صاحب الشركة تعاون والتزام كبيرين بعمليات حفر آبار المياه والتأكيد على ضرورة الحصول على رخصة تسمح بالحفر بعد موافقة سلطة المياه وجودة البيئة.
واعتبر د.يوسف ابراهيم أن من ضمن استراتيجيات السلطة هي تنظيم قائمة المقاولين في قطاع غزة، وصولا لتنظيم حالة العمل، وحذر من تجاوز أي جهة على صلاحيات سلطة المياه وجودة البيئة، معتبرا أن هذه الاجراءات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة المائية والتخفيف من مشكلة ملوحة المياه.
 

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