وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وشركة "ايفيس" يبحثان تنظيم الحفر العشوائية لابار المياه وكالة الرأي الفلسطينية مديرية الإصلاح والتأهيل بالداخلية تصدر تقريرها خلال العام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية معلم بمدرسة القسطل يوظف استيراتيجيات التعلم النشط والالعاب التربوية وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: الاحتلال والسلطة يعرقلان تحويل أموال قطر للإعمار وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بالسياحة تنتج فلمين توعويين عن معالم البلدة القديمة وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد ضرورة تضافر الجهود لحل مشكلات الشباب في غزة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية وكالة الرأي الفلسطينية طلبة مدارس خان يونس يشاركون في مسابقة "ساعة برمجة" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الاراضي تواصل عملها بازالة التعديات على الاراضي الحكومية
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تفتتح دورة في اللغة العبرية لموظفيها

12 كانون أول / ديسمبر 2021 01:37

11
11

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الزراعة الفسطينية، دورة في" اللغة العبرية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مقر المعهد الوطني للادارة والتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بواقع 50 ساعة تدريبية، بمشاركة عدد من العاملين بالوزارة.
وحضر افتتاح الدورة كل من د.علي أبو سعدة مدير عام المعهد وأ.نهى عوض الله رئيس قسم التدريب، أ.محمد الحلاق مدرب الدورة، وأ.سامي النخالة مدير دائرة التنمية البشرية بوزارة الزراعة، وأ. لؤي رجب رئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة.
بدوره، رحب أبو سعدة بالمشاركين في الدورة، متمنياَ لهم الاستفادة منها وتحقيق هدفهم من المشاركة فيها من خلال مقدرتهم على القراءة والكتابة والمحادثة، مؤكداً على أهمية اللغة العبرية انطلاقاً بالأثر القائل (من تعلم لغة قوم أمن شرهم).
ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائما لتقديم خدماتها وتنويع دوراتها وبرامجها التدريبية لتشمل اللغات والجوانب المهنية والتقنية.
من جانبه ، قال أ. سامي النخالة:" إن هذه الدورة هي سلسلة من الدورات تعمل الوزارة باستمرار على تنظميها في اطار منظمومة العمل الاداري،داعياً كافة الموظفين الالتحاق بالدورات التدريبية التى تعقدها الوزارة للاستفادة منها في العام القادم
وشدد على أن التدريب والتطوير هي سياسة واضحة وبرنامج ترعاه الوزارة وتعنى به لبناء القدرات،وجودة وتطوير الأداء وتحسين كفاءة الموظفين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟