الزراعة تفتتح دورة في اللغة العبرية لموظفيها

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الزراعة الفسطينية، دورة في" اللغة العبرية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مقر المعهد الوطني للادارة والتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بواقع 50 ساعة تدريبية، بمشاركة عدد من العاملين بالوزارة.

وحضر افتتاح الدورة كل من د.علي أبو سعدة مدير عام المعهد وأ.نهى عوض الله رئيس قسم التدريب، أ.محمد الحلاق مدرب الدورة، وأ.سامي النخالة مدير دائرة التنمية البشرية بوزارة الزراعة، وأ. لؤي رجب رئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة.

بدوره، رحب أبو سعدة بالمشاركين في الدورة، متمنياَ لهم الاستفادة منها وتحقيق هدفهم من المشاركة فيها من خلال مقدرتهم على القراءة والكتابة والمحادثة، مؤكداً على أهمية اللغة العبرية انطلاقاً بالأثر القائل (من تعلم لغة قوم أمن شرهم).

ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائما لتقديم خدماتها وتنويع دوراتها وبرامجها التدريبية لتشمل اللغات والجوانب المهنية والتقنية.

من جانبه ، قال أ. سامي النخالة:" إن هذه الدورة هي سلسلة من الدورات تعمل الوزارة باستمرار على تنظميها في اطار منظمومة العمل الاداري،داعياً كافة الموظفين الالتحاق بالدورات التدريبية التى تعقدها الوزارة للاستفادة منها في العام القادم

وشدد على أن التدريب والتطوير هي سياسة واضحة وبرنامج ترعاه الوزارة وتعنى به لبناء القدرات،وجودة وتطوير الأداء وتحسين كفاءة الموظفين.

