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الشروع بإعادة تأهيل الشوارع المتضررة بمنطقتي "بئر النعجة" و"أبو الخير"

12 كانون أول / ديسمبر 2021 01:39

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غزة-الرأي

سلمت بلدية جباليا النزلة، شركة أبناء شنن، مشروع البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية والشوارع المتضررة خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، في منطقتي "بئر النعجة" و"أبو الخير".
 جاء ذلك بتمويل من مصلحة مياه بلديات الساحل ومؤسسة العمل ضد الجوع (AAH)، في اجتماع عُقد في مكتب رئيس بلدية جباليا النزلة.
 وحضر اللقاء رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، ونائب رئيس البلدية أ. صالح سلمان، ومدير دائرة المشاريع م. إياد الهالول، ومدير دائرة المياه والصرف الصحي م. محمد أبو ريالة، ومسؤول دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية أ.سعدي الدبور، وحسين شنن رئيس مجلس إدارة شركة أبناء شنن، فيما حضر عن مصلحة مياه بلديات الساحل رئيس قسم الإشراف م. روبين المظلوم، بينما مثل كل من م. محمد النجار، وم. نبيل عليان مؤسسة العمل ضد الجوع.
وقال مدير دائرة المشاريع في بلدية جباليا النزلة م. إياد الهالول، "إن تكلفة المشروع بلغت 425 ألف يورو"، مضيفًا: "أن المشروع يأتي استمرارًا لجهود بلدية جباليا النزلة الحثيثة والمبذولة مع المؤسسات الشريكة، من أجل تحسين الظروف البيئية والمجتمعية في مناطق نفوذها".
 

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