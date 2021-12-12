وزارة الاتصالات تصدر تقرير إنجازاتها خلال شهر نوفمبر الماضي

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا تضمن أبرز الانشطة والإنجازات التي تحققت خلال شهر نوفمبر 2021 على صعيد عمل الوزارة في القطاعات الثلاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.



وذكرت الوزارة أنه تم إعداد الإطار الاستراتيجي والمؤشرات التنموية لخطة الوزارة للأعوام 2022-2024، واعداد واعتماد الإطار الاستراتيجي للتحول الرقمي 2022-2024 داخل الدوائر الحكومية.



وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد وثيقة مبادرات الوزارة للعام 2022 وفق الأولويات القطاعية الحكومية، وكذلك اعداد دراسة تقييمية عن جودة البيانات بوزارة التنمية الاجتماعية، واعداد واعتماد مشروع قرار حول المبادرة الوطنية لمجابهة الإدمان على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية مثل (PUBG,Tiktok).



وأشارت الوزارة أنه تم عقد ورشة تدريبية حول مشروع الترميز البريدي الوطني وفق قاعدة بيانات مركزية موحدة والمتابعة مع الوزارات المختلفة.



وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بالقائمة الببليوغرافية الموحدة ومنظومة التنسيقات الخاصة بوزارة الخارجية وانجاز المرحلة الأولى من حوسبة نظام المشاريع الحكومية المركزي.



وبين التقرير أن الوزارة شاركت في فعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، والموافقة على انشاء وتشغيل محطة إرسال خلوية عدد (5)، واصدار نموذج اعتماد رخصة تقديم خدمة نقل وتداول البريد السريع.



وذكر التقرير أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات تم عقد عدة اجتماعات مع مؤسسات حكومية لتطوير الانظمة الإلكترونية وشملت وزارة السياحة ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة العمل ومباحث الاتصالات في وزارة الداخلية وسلطة المياه وجودة البيئة ومناقشة تطوير الخدمات والأنظمة الخاصة وإجراءات عملها.



وبين التقرير أنه تم متابعة تشغيل وتطوير البوابة المركزية لتقديم طلبات المعاملات الحكومية، ومتابعة تطوير البوابة الموحدة لنظام الدفع الإلكتروني ومتابعة تشغيل وتطوير منظومة إدارة الاضرار المركزية ومتابعة تشغيل نظام ارشفة الوثائق المركزي مع البدء بتفعيل النظام لدى النيابة العامة.



كما انتهت الوزارة من ربط منظومة الشكاوى مع نظام المتابعة لدى وزارة الحكم المحلي، وتم الانتهاء من انجاز 80% من المرحلة الثانية من تطوير نظام ادارة المشاريع الحكومية المركزي، كما تم متابعة تشغيل النسخة الثانية من نظام شؤون الموظفين القياسي، ومتابعة تشغيله في 27 وزارة ومؤسسة حكومية ومتابعة تشغيل الاصدار الثاني لنظام المراسلات الإلكترونية القياسي، وتطويره ليلائم احتياجات ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم متابعة تشغيل نظام السندات الحكومية.



وأوضح التقرير انه تم تشغيل نظام بنك البريد المطور بتقنيات الويب والانتهاء من تفعيل نظام ادارة أوامر الحجز التنفيذي، ونوهت الوزارة في تقريرها الى انه تم الانتهاء من تطوير الموقع الالكتروني الخاص بجائزة أفضل فكرة شبابية ابتكارية داعمة للتحول الرقمي في العمل الحكومي، والانتهاء من اضافة بعض الوظائف على لوحة التحكم المركزية الخاصة ببناء المواقع الالكترونية الحكومية كما تم الانتهاء من تصميم الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المرأة والموقع الالكتروني الخاص بالمجلس الاعلى للرياضة.

كما قامت الوزارة بمتابعة تشغيل تطبيق بنكي على الاجهزة الذكية، وذلك لموظفي الحكومية ومتابعة تشغيل بوابة الاستعلام الحكومية المركزية "تكامل"، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي البوابة، ونشرت الوزارة خدمة استعلام صرف منحة الأسر المتعففة .



وفي مجال التحول الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية ذكرت الوزارة انه تم متابعة تطوير الإصدار الأول الخاص بنظام إدارة الأضرار، ومتابعة تطوير وتشغيل نظام سوق العمل التابع لوزارة العمل.



كما انهت الوزارة خدمة تسجيل حق الايداع التابعة لهيئة الشباب والثقافة، كما أنهت أيضاَ من تطوير نظام ترخيص المهن الصحية (خدمة ترخيص الصيدليات) التابع لوزارة الصحة وتطوير منظومة ادارة الحوالات المالية وتشغيل منظومة ديوان الرقابة الادارية والمالية.



وبين التقرير أن الوزارة تابعت تشغيل الإصدار الأول من تطبيق الدخول الموحد على الاجهزة العاملة بنظام الأندرويد، وتم العمل على مراقبة ومتابعة عملية الاستعلام عن البيانات الحكومية من خلال تطبيق الاستعلام الحكومي وبوابة تكامل الحكومي.