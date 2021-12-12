نيابة الشمال تواصل اللقاءات التشاورية للحد من ظاهرة التسول

غزة- الرأي

عقدت نيابة الشمال الجزئية ممثلةً بمديرها المستشار علاء الجدبة، بمقر نيابتها، اجتماعاً مع نائب رئيس مباحث الشمال المقدم محمد المصري، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية أ. مازن الكحلوت، وممثل عن شرطة المرور الرائد حافظ زايد، وممثل عن شرطة البلديات النقيب يحيى زايد، لبحث آليات التعامل مع المتسولين، والحد من هذه الظاهرة التي تمس بأمن واستقرار المجتمع.

وأكد الأطراف خلال الاجتماع على تحديد بؤر المتسولين في المحافظة ، وتكليف المباحث العامة وشرطة البلديات وشرطة المرور بمتابعة بؤر التسول التي تم تحديدها، وإجراء متابعة يومية لتلك البؤر وضبط الأشخاص المتسولين المتواجدين فيها.

وخلال اللقاء تم التوافق علي إنشاء مجموعة بالواتس أب، يتم من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة بشأن نشر المعلومات لعمل لجنة التسول، ونشر اسم كل شخص يتم ضبطه، وجرى التوافق مع شرطة المرور بالتعاون مع المباحث العامة بإلقاء القبض على المتسولين المتواجدين على الإشارات المرورية وتسليمهم لأقرب مركز شرطة.