وكالة الرأي الفلسطينية نيابة غزة تؤكد على الدور المنوط بالوجهاء والمخاتير في تعزيز الأمن وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الشمال تواصل اللقاءات التشاورية للحد من ظاهرة التسول وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تصدر تقرير إنجازاتها خلال شهر نوفمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الشروع بإعادة تأهيل الشوارع المتضررة بمنطقتي "بئر النعجة" و"أبو الخير" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح دورة في اللغة العبرية لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية رؤساء بلديات بالوسطى يجتمعوا لبحث جملة من القضايا وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وشركة "ايفيس" يبحثان تنظيم الحفر العشوائية لابار المياه وكالة الرأي الفلسطينية مديرية الإصلاح والتأهيل بالداخلية تصدر تقريرها خلال العام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية معلم بمدرسة القسطل يوظف استيراتيجيات التعلم النشط والالعاب التربوية وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا الإثنين
أخبار » الأخبار الحكومية

مع جهات إنفاذ القانون

نيابة الشمال تواصل اللقاءات التشاورية للحد من ظاهرة التسول

12 كانون أول / ديسمبر 2021 02:23

نيابة الشمال تواصل اللقاءات التشاورية للحد من ظاهرة التسول
نيابة الشمال تواصل اللقاءات التشاورية للحد من ظاهرة التسول

غزة- الرأي

عقدت نيابة الشمال الجزئية ممثلةً بمديرها المستشار علاء الجدبة، بمقر نيابتها، اجتماعاً مع نائب رئيس مباحث الشمال المقدم محمد المصري، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية أ. مازن الكحلوت، وممثل عن شرطة المرور الرائد حافظ زايد، وممثل عن شرطة البلديات النقيب يحيى زايد، لبحث آليات التعامل مع المتسولين، والحد من هذه الظاهرة التي تمس بأمن واستقرار المجتمع.

 وأكد الأطراف خلال الاجتماع على تحديد بؤر المتسولين في المحافظة ، وتكليف المباحث العامة وشرطة البلديات وشرطة المرور بمتابعة بؤر التسول التي تم تحديدها، وإجراء متابعة يومية لتلك البؤر وضبط الأشخاص المتسولين المتواجدين فيها.

وخلال اللقاء تم التوافق علي إنشاء مجموعة بالواتس أب، يتم من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة بشأن نشر المعلومات لعمل لجنة التسول، ونشر اسم كل شخص يتم ضبطه، وجرى التوافق مع  شرطة المرور بالتعاون مع المباحث العامة بإلقاء القبض على المتسولين المتواجدين على الإشارات المرورية وتسليمهم لأقرب مركز شرطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟