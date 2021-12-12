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خلال اللقاء بوجهاء ومخاتير شرق غزة..

نيابة غزة تؤكد على الدور المنوط بالوجهاء والمخاتير في تعزيز الأمن

12 كانون أول / ديسمبر 2021 02:25

نيابة غزة تؤكد على الدور المنوط بالوجهاء والمخاتير في تعزيز الأمن
نيابة غزة تؤكد على الدور المنوط بالوجهاء والمخاتير في تعزيز الأمن

غزة- الرأي

شاركت نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولي ممثلةُ بمديرها المستشار سائد عبدو، برفقة وكيل نيابة شرطة التفاح والدرج أ. إيناس الدحدوح، وبحضور مدير شرطة محافظة غزة العقيد هشام السرحي، ومدير مركز شرطة التفاح والدرج المقدم محمد الزرقة، ومدير عام شؤون العشائر بوزارة الداخلية أ. رياض الزيتونية، ولفيف من وجهاء المحافظة، في لقاء مفتوح مع الوجهاء والمخاتير في حي التفاح والدرج شرق غزة؛ بغية تعزيز العِلاقة والتواصل بين شركاء العدالة ومؤسسات المجتمع ورجالاته.

وأكد المستشار عبدو، خلال اللقاء على الدور المنوط والمهم للوجهاء والمخاتير في تعزيز الأمن والاستقرار والمجتمعي، وعلى أهمية دور النيابة العامة في إرساء قواعد العدالة والشفافية والمساهمة في تحقيق السلم الأهلي ، وانتهاج سياسات واضحة في سبيل الوصول للعدالة وتحقيق الأمن، والتأكيد على ما يجب مراعاته حين إتمام المصالحة بين الأطراف تحقيقاً للعدالة الإجرائية الناجزة وإعادة الحقوق لأصحابها.

 وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش والمشاركة للوجهاء والمشاركين، لطرح أفكارهم ومبادراتهم الداعمة  للنيابة وجهات إنفاذ القانون؛ وصولاً للحالة المنشودة من  ترسيخ العدل والأمن والاستقرار المجتمعي.

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