بحضور "الدعليس".. الداخلية تُخرج الدورة التأسيسية الـ 36

غزة – الرأي:

نظمت المديرية العامة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة ظهر اليوم الأحد، حفل تخريج الدورة التأسيسية الـ 36، لـ 535 متدرباً من عناصر أجهزة وزارة الداخلية وإداراتها.

جرى ذلك خلال حفل حضره رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية والهيئات بالوزارة، وجمع من ذوي الطلبة الخريجين.

واستمرت الدورة التأسيسية لأكثر شهرين، تلقى خلالها المتدربون تدريبات بدنية، وعلوم أمنية وشرطية، ومهارات عسكرية، بما ستناسب مع عمل أجهزة وزارة الداخلية.