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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين

12 كانون أول / ديسمبر 2021 03:17

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلتين التاسعة والعاشرة إضافة للمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2021/41).

وأشارت الوزارة إلى أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء الواردة في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/20) .

ودعت الواردة أسمائهم إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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