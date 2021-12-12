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الشرطة تُغلق 9 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز في خانيونس

12 كانون أول / ديسمبر 2021 03:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أغلقت شرطة البلديات في محافظة خان يونس، بالتعاون مع لجنة الأمن والسلامة في البلدية 9 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي لمخالفتها للنظام وشروط السلامة العامة.

وذكر مدير شرطة بلديات المحافظة المقدم طلعت عصفور أن شرطة البلديات شاركت موظفي بلدية خان يونس في إغلاق النقاط التسعة، ضمن جهودها المكثفة لإغلاق جميع النقاط العشوائية التي تضر بالمواطنين وتتسبب بالخطر.

ودعا المقدم "عصفور" كافة أصحاب المهن والحرف الخطرة المخالفين إلى تصويب أوضاعهم وفق المواصفات المطلوبة، من جهات الاختصاص؛ حفاظًا على أمن وسلامة والمواطنين، ومنعاً لوقوع الحوادث نتيجة التعبئة غير الآمنة للغاز.

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