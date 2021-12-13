4 مميزات جديدة ستتوفر قريبا لأجهزة أيفون

أصدرت أبل إصدار RC أو Release Candidate من iOS 15.2 للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي، حيث يعطينا هذا مؤشراً جيداً على أن الإصدار العام من iOS 15.2 أصبح قريبا، إذ سيوفر iOS 15.2 مجموعة من الميزات الجديدة لأجهزة أيفون، وفيما يلي بعض أبرزها:



- قطع الغيار وتاريخ الخدمة

مع iOS 15.2 ، سيتمكن المستخدمون من رؤية سجل الخدمة وأجزاء أيفون التي تم تغييرها، سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى الإعدادات> عام> حول لرؤية الأجزاء وسجل الخدمة لجهاز أيفون الخاص بهم، وتقول أبل إن المستخدمين الذين لديهم أيفون XR و XS و XS Max والإصدارات الأحدث ، بما في ذلك أيفون SE (الجيل الثاني) ، يمكنهم معرفة ما إذا تم استبدال البطارية.

وبالنسبة لموديلات أيفون 11 و أيفون 12 و أيفون 13 يمكنك معرفة ما إذا تم استبدال البطارية أو الشاشة، وبالنسبة لطرازات أيفون 12 وطرازات أيفون 13، يمكنك معرفة ما إذا تم استبدال البطارية أو الشاشة أو الكاميرا.



- من يتحكم في جهازك بعد الوفاة

سيكون لدى مستخدمي أيفون خيار تعيين جهة اتصال قديمة - أي شخص يمكنه الوصول إلى بيانات iCloud في حالة وفاة المستخدم، ومن المتوقع أن تأتي الميزة مع iOS 15.2 وتندرج ضمن برنامج Digital Legacy من أبل، ويسمح لك برنامج Digital Legacy بتعيين أشخاص كجهات اتصال قديمة حتى يتمكنوا من الوصول إلى حسابك ومعلوماتك الشخصية في حالة وفاتك



ميزة جديدة لخصوصية التطبيق

مع iOS 15.2 ، سيرى المستخدمون قسمًا في الإعدادات يتيح لهم معرفة عدد المرات التي وصلت فيها التطبيقات إلى موقعك وصورك والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال الخاصة بك خلال الأيام السبعة الماضية، كما يعرض لك التطبيقات التي اتصلت بالمجالات الأخرى ومدى اتصالهم بها مؤخرًا.



ميزات Siri الجديدة

سيضيف iOS 15.2 ميزات جديدة إلى Siri ، بما في ذلك تنشيط خطة أبل Music الصوتية.