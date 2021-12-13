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"المرور": وفاة و6 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة

13 كانون أول / ديسمبر 2021 09:00

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الأحد، أن 9 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن الحوادث نتج عنها حالة وفاة وست إصابات، منها إصابتان متوسطتان، وأربع إصابات طفيفة.

وبينت المرور أن أضراراً مادية وتلفيات وقعت في 14 مركبة. وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة الطفل (سعدي حمودة ولود) البالغ من العمر عاماً واحداً، جراء دهسه من قبل "تركتور" زراعي في منطقة بئر النعجة غربي محافظة شمال غزة، حيث تم فتح قضية في الحادث، وحجز "التركتور" وتوقيف سائقه (ع، ن) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

يذكر أن والد الطفل، الشاب (حمودة طليع ولود) 25 عاماً، توفي بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، إثر حادث سير آخر جراء تصادم دراجة نارية مع شاحنة بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير في قطاع غزة إلى 8 وفيات منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي حتى اليوم.

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