واتس آب يبدأ تجربة محفظة إلكترونية تستخدم العملات الرقمية

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب أسلوبا جديدا لإرسال واستقبال الأموال، حيث يمكن لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة تبادل العملات الرقمية من خلال المحفظة الإلكترونية الجديدة “نوفي” بشكل مباشر أثناء محادثاتهم عبر واتس آب.

وأشار موقع “سي نت” دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة ميتا التي تمتلك فيسبوك وواتس آب بدأت تجربة المحفظة الرقمية “نوفي” في جواتيمالا وأجزاء من الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وتسمح التجربة للمستخدمين بالقيام بمدفوعاتهم باستخدام العملات الرقمية. في الوقت نفسه تواصل ميتا العمل في تجاه إطلاق عملتها الرقمية “دايم”.

وكان تحرك فيتا في تجاه إطلاق عملتها الرقمية الخاصة قد واجه عقبات ومنها معارضة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وانسحاب شركات أخرى كانت مؤيدة للمشروع منه.

وقال ديفيد ماركوس الرئيس المنتهية ولايته لمشروع “نوفي” في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن اختبار واتس آب للمحفظة الجديدة “خطوة صغيرة أخرى في الاتجاه الصحيح” مضيفا أنها أفضل هدية وداع بالنسبة له.