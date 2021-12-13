وكالة الرأي الفلسطينية الجزائريون يطالبون بحل مشكلة نفاد تذاكر مقابلة النصف النهائي ضد قطر وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد خان يونس يتصدر بفوزه على الشاطئ..وشباب جباليا وبيت حانون يتعادلان وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يحسم دربي العاصمة وبرشلونة يواصل تعثره وكالة الرأي الفلسطينية أعشاب طبيعية تحميك من برد الشتاء.. منها الزنجبيل والينسون وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ119 بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية الجوافة تساعد فى إنقاص وزنك وتعزيز مناعتك وكالة الرأي الفلسطينية ما هو الفتق السرى عند الأطفال؟ .. تعرف على الأسباب والأعراض وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يبدأ تجربة محفظة إلكترونية تستخدم العملات الرقمية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى شهيد نابلس جمال الكيال
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

واتس آب يبدأ تجربة محفظة إلكترونية تستخدم العملات الرقمية

13 كانون أول / ديسمبر 2021 09:09

واتس آب يبدأ تجربة محفظة إلكترونية تستخدم العملات الرقمية
واتس آب يبدأ تجربة محفظة إلكترونية تستخدم العملات الرقمية

 أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب أسلوبا جديدا لإرسال واستقبال الأموال، حيث يمكن لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة تبادل العملات الرقمية من خلال المحفظة الإلكترونية الجديدة “نوفي” بشكل مباشر أثناء محادثاتهم عبر واتس آب.

وأشار موقع “سي نت” دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة ميتا التي تمتلك فيسبوك وواتس آب بدأت تجربة المحفظة الرقمية “نوفي” في جواتيمالا وأجزاء من الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وتسمح التجربة للمستخدمين بالقيام بمدفوعاتهم باستخدام العملات الرقمية. في الوقت نفسه تواصل ميتا العمل في تجاه إطلاق عملتها الرقمية “دايم”.

وكان تحرك فيتا في تجاه إطلاق عملتها الرقمية الخاصة قد واجه عقبات ومنها معارضة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وانسحاب شركات أخرى كانت مؤيدة للمشروع منه.

وقال ديفيد ماركوس الرئيس المنتهية ولايته لمشروع “نوفي” في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن اختبار واتس آب للمحفظة الجديدة “خطوة صغيرة أخرى في الاتجاه الصحيح” مضيفا أنها أفضل هدية وداع بالنسبة له.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟