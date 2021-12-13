اتحاد خان يونس يتصدر بفوزه على الشاطئ..وشباب جباليا وبيت حانون يتعادلان

اعتلى نادي الاتحاد بخان يونس صدارة الدوري العام الممتاز، بفوزه الثمين والغالي خارج أرضه على خدمات الشاطئ، صاحب أكبر قطاع جماهيريّ، بنتيجة 2-1 على ملعب اليرموك البلديّ، ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام الممتاز برعاية أوريدو.

جاءت المباراة قوية، ونجح الشاطئ في التقدم عبر بلال النجار في الدقيقة 25 من كرة مرت له داخل المنطقة حولها في الشباك، وحافظ الأزرق على تقدمه حتى الدقيقة 63 من الشوط الثاني، عندما تمكن عدي الغلبان من إدراك هدف التعادل من كرة تقدم بها صوب المنطقة ووضعها في المرمى، وتمكن محمود شيخ العيد من وضع فريقه في المقدمة محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 85 من كرة سددها أمام فوهة المرمى في الشباك. بذلك رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقي الشاطئ خالي الوفاض في قاع اللائحة المركز الـ12.

حكم اللقاء: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده محمد خطاب، ومحمد اليازجي، وأمين عويص رابعاً.



وفي لقاء ثانٍ، احتكم شباب جباليا، وجاره اتحاد بيت حانون الرياضيّ للتعادل السلبي على ملعب بيت لاهيا البلديّ. وبذلك أصبح نقطتان للمضيف في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف شباب خان يونس وجباليا.

حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده محمد الغول، ومحمد السدودي، ومحمد النبريص رابعًا.

وفي الدرجة الأولى، فاز نماء على أهلي النصيرات بنتيجة 1-صفر على ملعب بيت حانون، سجله النجم بلال عساف في الدقيقة 93. وبذلك رفع نماء رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وبقي النصيرات بلا رصيد.

وتعادل المجمع الإسلاميّ والتفاح، بنتيجة 1-1 على ملعب فلسطين، تقدم التفاح في الدقيقة 51 عبر أنيس البحطيطي، وتعادل محمود البحيصي في الدقيقة 95، وأبعد الحكم مدافع التفاح محمد بشير في الدقيقة 73. ورفع المجمع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي التفاح بنقطة واحدة في المركز الثامن.

وفي الدرجة الثالثة لفرع الوسطى والجنوب، فاز العطاء على الشوكة، 3-1 على ملعب رفح البلديّ، سجلها جودت جاد الحق- ثنائية في الدقيقتين 15، و(93 ركلة جزاء) وسامي الفجم (ركلة جزاء في الدقيقة 97).

وللشوكة ياسر حماد في الدقيقة 83. ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الشافعي، وبقي الشوكة بلا رصيد في المركز السابع بفارق الأهداف عن شباب المغازي، والترابط.



وفاز أهلي البريج على الترابط، 2-1 على ملعب خان يونس البلديّ، سجلهما هلال حسين في الدقيقة 10، ومحمد الكرنز في الدقيقة 54، وللترابط جلال العطار في الدقيقة 62، وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 89.

ورفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، وبقي الخاسر ا نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف خلف شباب المغازي.