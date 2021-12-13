الجزائريون يطالبون بحل مشكلة نفاد تذاكر مقابلة النصف النهائي ضد قطر

وجه أفراد الجالية الجزائرية بقطر نداء إلى سلطات بلدهم وخاصة السفارة الجزائرية بالدوحة واتحاد كرة القدم، للتدخل من أجل إيجاد حل لمشكل نفاد التذاكر الخاصة بمباراة الخضر ضد الفريق القطري برسم نصف نهائي كاس العرب المنتظر أن تلعب يوم الأربعاء المقبل بملعب الثمامة.

وبعد أن ضمن الفريق الجزائري التأهل على حساب الفريق المغربي سهرة السبت، وجد أنصار الخضر المتواجدون بالدوحة أن التذاكر نفدت، وتخوفوا من حرمان قطاع واسع من الذين لم يقتنوا تذاكر المقابلة الفاصلة لعبور النهائي، من حضور المقابلة ومؤازرة أشبال المدرب بوقرة.

وطالبت الجالية الجزائرية من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن تحذو حذو نظيرتها التونسية التي طالبت بـ50 بالمائة من تذاكر مقابلتها ضد مصر المقبلة، في حين طالب آخرون أن تخصص 5 آلاف تذكرة التي تباع يوم المباراة للجمهور الجزائري على أن يخصص مدرج للجماهير الجزائرية، حتى لا تكون مبعثرة بين المتفرجين من الجنسيات الأخرى. في المقابل رفعت مطالب بنقل المباراة إلى إستاد البيت الذي تعد طاقته الاستيعابية أكبر من طاقة الثمامة. ويحتضن إستاد البيت كلا من نهائي الكأس العربية وأيضا نهائي كأس العالم التي ستحتضنها قطر في 2022.

موازاة مع ذلك دعا جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات الجزائرية إلى إقامة جسر جوي ورفع عدد الرحلات نحو قطر من أجل حضور مقابلة النصف النهائي ومناصرة محاربي الصحراء في هذه المقابلة المصيرية.

ويواجه الفريق الجزائري المنتشي بالانتصار على المغرب ضد الفريق القطري في مباراة ستكون صعبة، بحكم أنه يستفيد من أسبقية الميدان كون البطولة تقام على أرضه.