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الصحة النفسية تواصل حملتها التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

13 كانون أول / ديسمبر 2021 09:39

الصحة النفسية تواصل حملتها التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة
الصحة النفسية تواصل حملتها التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة- الرأي

 واصلت الإدارة العامة للصحة النفسية، عقد اللقاءات التوعوية ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة حيث قدمت الاخصائية عبير الوكيل ندوة تفاعلية في جمعية "أنا وطفلي"، فيما قدمت الاخصائية الهام الخواجا محاضرتين في مدرسة بشير الريس لطالبات الثانوية و مدرسة عبدالله الدحيان الثانوية للبنات.


بينما شارك كل من الأخصائيين نائل أبو وردة سالي المصري بمحاضرة ادارة الضغوط النفسية للسيدات في ملتقى الرحمة.


 بدوره قدم اد. عادل عودة مدير دائرة الخدمات للعاملين في المراكز على تفاعلهم ومشاركتهم في أنشطة الحملة مؤكدا التزام ادارته بالتوعية لمناهضة العنف ضد المرأة.

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