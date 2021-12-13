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المالية: صرف حقوق الغير "مدني وعسكري" غداً

13 كانون أول / ديسمبر 2021 10:03

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن موعد صرف حقوق الغير -مدني وعسكري.

وذكرت أن الصرف سيكون يوم غدٍ الثلاثاء 14/12 في كافة فروع بنك البريد.

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