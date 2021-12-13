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الهلال الإماراتي لأمراض النساء والتوليد يكرم عدداً من الحكيمات

13 كانون أول / ديسمبر 2021 10:51

الهلال الإماراتي لأمراض النساء والتوليد يكرم عدداً من الحكيمات
الهلال الإماراتي لأمراض النساء والتوليد يكرم عدداً من الحكيمات

غزة- الرأي

أقامت دائرة التمريض بمستشفى الهلال الإماراتي حفل تكريم للحكيمات المتميزات في قسم ولادة "ب" بمشاركة مدير المستشفى د.محمد الهمص وممثلين عن الدوائر التمريضية والطبية والإدارية.

وافتتحت مديرة التمريض أ. ضياء أبو كويك اللقاء بكلمة شكر لكل من الحكيمات المتميزات  أماني الزطمة ووفاء أبو هاشم ومها عاشور ووردة أبو هلال على جهودهم المقدرة في القسم وعلى عطاؤهن وأدائهن المتميز والتزامهن بقوانين العمل، منوهة على أن هذه النماذج المشرقة من الكادر تحسن الخدمة الموجودة بما ينعكس على رضا المريضات، وشكرت أبو كويك حكيمة القسم أميرة خفاجة على متابعتها تشجيع الطاقم وعلى اللفتة الرائعة.


وفي كلمة د.الهمص شكر الكوادر التمريضية على أدائهم المتميز وعلى روح الاخوة والانتماء الموجودة بين الطاقم التمريضي وأشاد بدور رئيس القسم الداعم لهذه اللفتة لما لها من أثر إيجابي في تحفيزهم وتطوير إمكانياتهم.

264014696_285644196838170_5475092300610856315_n الهلال الإماراتي لأمراض النساء والتوليد يكرم عدداً من الحكيمات 266041456_315633570251485_3792305257991499904_n
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