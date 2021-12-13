الهلال الإماراتي لأمراض النساء والتوليد يكرم عدداً من الحكيمات

غزة- الرأي

أقامت دائرة التمريض بمستشفى الهلال الإماراتي حفل تكريم للحكيمات المتميزات في قسم ولادة "ب" بمشاركة مدير المستشفى د.محمد الهمص وممثلين عن الدوائر التمريضية والطبية والإدارية.

وافتتحت مديرة التمريض أ. ضياء أبو كويك اللقاء بكلمة شكر لكل من الحكيمات المتميزات أماني الزطمة ووفاء أبو هاشم ومها عاشور ووردة أبو هلال على جهودهم المقدرة في القسم وعلى عطاؤهن وأدائهن المتميز والتزامهن بقوانين العمل، منوهة على أن هذه النماذج المشرقة من الكادر تحسن الخدمة الموجودة بما ينعكس على رضا المريضات، وشكرت أبو كويك حكيمة القسم أميرة خفاجة على متابعتها تشجيع الطاقم وعلى اللفتة الرائعة.



وفي كلمة د.الهمص شكر الكوادر التمريضية على أدائهم المتميز وعلى روح الاخوة والانتماء الموجودة بين الطاقم التمريضي وأشاد بدور رئيس القسم الداعم لهذه اللفتة لما لها من أثر إيجابي في تحفيزهم وتطوير إمكانياتهم.