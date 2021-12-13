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الصحة: طب الطوارئ ينفذ دورة تدريبية حول "الدعم المتقدم للحياة القلبية"

13 كانون أول / ديسمبر 2021 11:15

الصحة: طب الطوارئ ينفذ دورة تدريبية حول "الدعم المتقدم للحياة القلبية"
الصحة: طب الطوارئ ينفذ دورة تدريبية حول

غزة- الرأي

نفذت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات دورة تدريبية حول "الدعم المتقدم للحياة القلبية"ACLS، والتي استهدفت 18 طبيبا وحكيما من أقسام الطوارئ بالمستشفيات مقسمين على ثلاث مجموعات، بالمشاركة مع الإدارة العامة للرعاية الأولية ووحدة الإسعاف والطوارئ، وبدعم منظمة الصحة العالمية من خلال مؤسسة جذور المعتمدة من مؤسسة القلب الامريكية AHA والتي تمت في مركز حياة التابعة للجامعة الاسلامية.

وأكد د. محمد العطار مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات على أهمية هذه الدورة التدريبية لأطباء الطوارئ والتي تأتى ضمن تحسين المهارات الطبية المقدمة للمرضى داخل أقسام الطوارئ، ومجموعة الإجراءات الطبية الطارئة المُتخذة من أجل العلاج الفوري لتوقف القلب والسكتة الدماغية وغيرها من حالات الطوارئ الطبية التي تهدد حياة المريض.

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