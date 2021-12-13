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سلطة المياه وجودة البيئة تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا

13 كانون أول / ديسمبر 2021 11:31

سلطة المياه وجودة البيئة تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا
سلطة المياه وجودة البيئة تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم وفد من بلدية بيت لاهيا برئاسة رئيس بلدية بيت لاهيا م.علاء الدين العطار.


جاءت الزيارة لتعزيز اطار التعاون المشترك بين سلطة المياه وجودة البيئة وبلدية بيت لاهيا واعتبر د.يوسف ابراهيم أن ملف المياه يعتبر ملف أمن قومي .


وأكد رئيس بلدية بيت لاهيا أن أزمة المياه تشكّل ناقوس خطر بات يدق في كل مناحي الحياة لما لهذه الأزمة من تأثيرات على كافة المستويات.


واعتبر د.يوسف ابراهيم أن ايجاد مصادر غير تقليدية لحقن المياه للخزان الجوفي وتوفير البديل للمواطن بشكل دائم ومستمر يساهم بالتخفيف من حالة العشوائية لحفر آبار المياه.


وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس بلدية بيت لاهيا م.علاء الدين العطار درعا تكريميا على الجهود المتواصلة لرئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم وكافة الطواقم العاملة.
 

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