النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2138) الاثنين13 ديسمبر 2021

10:14الاحتلال يفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقال 28 شهراً

11:42النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2138) الاثنين13 ديسمبر 2021

11:45السياحة والآثار تستكمل 60% من توثيق اللقى الاثرية بمخزنها

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