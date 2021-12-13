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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2138) الاثنين13 ديسمبر 2021

13 كانون أول / ديسمبر 2021 11:42

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2138) االاثنين13 ديسمبر 2021

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  • مصر تطلب من إسرائيل المرونة حيال غزة وتستأنف مهمة إعادة الإعمار.. واتصالات نشطة لمنع التصعيد
  • المغرب والبحرين تشاركان بمسابقة للجمال في إسرائيل
  • وفد هندسي مصري يصل غزة لمتابعة إعادة الإعمار"

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حدث في مثل هذا اليوم

13 كانون أول (ديسمبر)

  • 2002م جحر الديك منطقة تقع جنوب مدينة غزة وسبب قربها من خط الهدنة، فقد حاول 5 عمال فلسطينيين من عائل واحدة دخول (إسرائيل) من تلك المنطقة فأطلقت عليهم قوات الاحتلال النار بدم بارد مما أدى إلى استشهادهم وهم من عائلة الاسطل من سكان مدينة خانيونس.
  • 2001م سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني تأمر بإغلاق كافة مكاتب حركتي حماس و الجهاد الإسلاميّ في الأراضي الفلسطينية .
  • 2000م قوات الاحتلال يغتال عباس العويري (26 عاماً) و الناشط في كتائب القسّام، في مدينة الخليل .
  • 2000م الدكتور عبد العزيز الرنتيسي (53 عاماً) القياديّ في حركة حماس والمعتقل في سجون السلطة الفلسطينية ، يبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله و عدم إطلاق سراحه.
  • 1993م أول عملية استشهادية بسيارة مفخخة نفذها المجاهد أنور عزيز من حركة الجهاد الإسلامي على مفرق نحال عوز وأدت إلى عدد كبير ن الإصابات في صفوف قوات الاحتلال حسب اعتراف إذاعة الجيش الإسرائيلي.
  • 1993م القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال اشرف السندي قائد الجهاد الإسلامي في رفح ومحمد أبو معمر قائد النسر الأحمر الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
  • 1988م الرئيس عرفات يعلن مبادرة سلام الشجعان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف بعد رفض الولايات المتحدة منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول لإلقاء كلمة فلسطين في الجمعية العامة.
  • 1988 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول.
  • 1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تشن خمس غارات على مناطق سكنية فلسطينية في القدس ويافا وقرية الطيرة (قضاء حيفا) وتقتل 35 من الفلسطينيين المدنيين وتجرح كثيرين آخرين.
  • 1947 م منظمة الأرغون الإرهابية اليهودية تشن غارات على القدس ويافا وحيفا (فلسطين) وتقتل 35 مدنيا فلسطينيا.
  •  1971م الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وتطبيق القرار 242.
  • 1920م المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 13-19/12/1920م بعد موجهة من الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات وأعمال العنف التي اجتاحت فلسطين عقب مؤتمر سان ريمو 1920م وفصل فلسطين عن سوريا وفرض الانتداب البريطاني عليها وإعلان المندوب السامي خطوط سياسته الرامية إلى إنشاء مجلس استشاري في فلسطين.
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8 كانون أول (ديسمبر)

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