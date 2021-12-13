النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2138) الاثنين13 ديسمبر 2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2138) االاثنين13 ديسمبر 2021
أخبار فلسطينية
- شهيد وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
- لجنة الانتخابات الفلسطينية: القوائم المستقلة حازت 71% من مقاعد البلديات
- «حماس» تتّهم «أمن رام الله» بـ«مجزرة البرج الشمالي»... وتنعى «أبناءها الثلاثة»
- فلسطين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الضفة والجولان السوري المحتل
- الانتخابات المحلية الفلسطينية.. فتح تعلن الفوز وحماس تقول إن النتائج مؤشر على رفض سياسات السلطة
- مصر تطلب من إسرائيل المرونة حيال غزة وتستأنف مهمة إعادة الإعمار.. واتصالات نشطة لمنع التصعيد
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أخبار إسرائيلي
- 66 % نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الفلسطينية
- بينيت يصل إلى الإمارات
- تحذيرات من موجة خامسة خطيرة: لا يمكن منع تفشي "أوميكرون"
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اخبار دولية
اخبار عربية
- مصر تطلب من إسرائيل المرونة حيال غزة وتستأنف مهمة إعادة الإعمار.. واتصالات نشطة لمنع التصعيد
- المغرب والبحرين تشاركان بمسابقة للجمال في إسرائيل
- وفد هندسي مصري يصل غزة لمتابعة إعادة الإعمار"
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الصحف العربية
القدس العربي
- شهيد وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
- لجنة الانتخابات الفلسطينية: القوائم المستقلة حازت 71% من مقاعد البلديات
- فلسطين.. اشتية يشيد بالمشاركة “العالية” في الانتخابات المحلية
- مصدر فلسطيني: وفد هندسي مصري في غزة لمتابعة إعادة الإعمار
- 4قتلى من حركة حماس في إطلاق نار أثناء جنازة في مخيم بجنوب لبنان- (فيديوهات)
- الانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد ضد الفلسطينيين لإخماد ثورة الغضب
- فلسطين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الضفة والجولان السوري المحتل
- الانتخابات المحلية الفلسطينية.. فتح تعلن الفوز وحماس تقول إن النتائج مؤشر على رفض سياسات السلطة
- مصر تطلب من إسرائيل المرونة حيال غزة وتستأنف مهمة إعادة الإعمار.. واتصالات نشطة لمنع التصعيد
الشرق الأوسط
- اشتباك دامٍ بين «حماس» و{فتح» في جنوب لبنان
- ترمب يشيد بـ«أبو مازن» ويعده راغباً في السلام
- وكيل «إسكان» غزة: مصر تطلق المرحلة الثانية من إعمار القطاع
- 66 % نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الفلسطينية
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- تسابق بين التصعيد وجهود التهدئة: المقاومة تتأهّب تحسّباً لـ«غدرٍ» إسرائيلي
- غزة: استئناف الإعمار بلا «أولوية وجدول زمني»
- تسابق بين التصعيد وجهود التهدئة: المقاومة تتأهّب تحسّباً لـ«غدرٍ» إسرائيلي
- الانتخابات الليبية نحو تأجيل محتوم
- غزة: استئناف الإعمار بلا «أولوية وجدول زمني»
- «حماس» تتّهم «أمن رام الله» بـ«مجزرة البرج الشمالي»... وتنعى «أبناءها الثلاثة»
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الشرق القطرية
- محللون سياسيون وباحثون فلسطينيون لـ الشرق: نصرة القدس والأقصى.. شعارات مؤتمرات
- في حضور قيادات من حماس.. قتيلان و7 جرحى في مخيم فلسطيني بلبنان
الشروق المصرية
- رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة للعلاقات في المنطقة
- رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
الصحف المحلية
جريدة القدس
- استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال في نابلس
- للمرة الثالثة.. الاحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجهين لزيارة أبنائهم
- 27 معتقلًا بالضفة...
- يديعوت: الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا بتزويدها بطائرات للتزود بالوقود لمهاجمة إيران
- هآرتس: “الوصي العام” الإسرائيلي يروج للبناء الاستيطاني شرقي القدس..
- اعتقالات بالضفة والقدس تطال القيادي في حماس الشيخ حسن يوسف
- يلتقي بن زايد اليوم.. صحيفة عبرية: بينيت سيقدم معلومات سرية للإمارات حول نشاط إيران
- ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم – ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي
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صحيفة الأيام
- غزة: حرفيون يتخلّون عن مهنهم للعمل في إسرائيل
- »جنود الاحتلال ينكلون بعائلة في الخليل ومستوطنون يحطمون مركبات مواطنين...
- »لبنان: مقتل أربعة أشخاص و7 جرحى خلال اشتباك داخل مخيم برج الشمالي
- »القدس: إضاءة شجرة الميلاد في البلدة القديمة على وقع نشيد موطني
- »بينيت يصل إلى الإمارات في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي
- »المغرب والبحرين تشاركان بمسابقة للجمال في إسرائيل
- »ناصر: المرحلة الأولى نجحت بشكل مميز ونأمل أن تشمل المرحلة الثانية القطاع
- »"كورونا": 7 وفيات و305 إصابات
الحياة الجديدة
- قوائم "الفتح" في صدارة المشهد الانتخابي بمحافظة نابلس
- للمرة الثالثة: الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى
- الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة
- رئيس الوزراء يدين جريمة اعدام الاحتلال الشاب جميل الكيال
- الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في مدينة قلقيلية اليوم
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وكالة الراي
- الصحة: 139 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
- الاحتلال يفرج اليوم عن الشيخ رائد صلاح
- "المرور" تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
- التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة لسنة 2022
- الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ119 بوضع صحي خطير
- أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الاثنين
- الاحتلال يروج للبناء الاستيطاني في شرقي القدس
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
- حماس تنعى شهيد نابلس جمال الكيال
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وكالة صفا
- 139 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- مختص لـ"صفا": مقبلون على مجازر هدم جماعية ضد المنازل بالقدس
- بالفيديو الاحتلال ينقل الشيخ صلاح لسجن مجدو تمهيدًا للإفراج عنه اليوم
- الاحتلال يعتقل القيادي في حماس حسن يوسف ويهدد أبو كويك
- شهيد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس
ر
وكالة سما
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- قيادي بحماس: مناورات كبرى للمقاومة بغزة خلال أيام لهذا السبب ..
- القدس المحتلة: مخططات لإقامة 6 مستوطنات في قلب أحياء فلسطينية
- غزة : 139 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات
- حماس تتهم الأمن الوطني بتعمد قتل المشاركين في البرج الشمالي وتحمل السلطة المسؤولية
- شهيد برصاص الاحتلال في نابلس
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فلسطين اليوم
- طالبت بوقفة جادة ومسؤولة من القوى والفصائل
- الجهاد تُدين تكرار الاعتداءات على مواكب استقبال المحررين من قبل أمن السلطة
- سرحان يكشف لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل زيارة الوفد الهندسي المصري لقطاع غزة
- شهيد في نابلس برصاص الاحتلال والمقاومة تتصدى لاقتحام المدينة
- بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات ونساء في الضفة والقدس المحتلة
- تحالف القوى الفلسطينية يستنكر جريمة مخيم برج الشمالي ويدعو لمحاسبة مرتكبيه
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عرب 48
- وفد هندسي مصري يصل غزة لمتابعة إعادة الإعمار"
- الاحتلال يثبّت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير أبو هواش
- لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ
- بينيت يصل إلى الإمارات
- تحذيرات من موجة خامسة خطيرة: لا يمكن منع تفشي "أوميكرون"
- مستوطنون يطالبون بتسريع طرد عائلة حمّاد من الشيخ جرّاح
- بينيت: "أوميكرون" تثير قلقا شديدا
- الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو
وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة
- رئيس الوزراء يدين جريمة اعدام الاحتلال الشاب جميل الكيال
- الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في مدينة قلقيلية اليوم
- شهيد وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال نابلس
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حدث في مثل هذا اليوم
13 كانون أول (ديسمبر)
- 2002م جحر الديك منطقة تقع جنوب مدينة غزة وسبب قربها من خط الهدنة، فقد حاول 5 عمال فلسطينيين من عائل واحدة دخول (إسرائيل) من تلك المنطقة فأطلقت عليهم قوات الاحتلال النار بدم بارد مما أدى إلى استشهادهم وهم من عائلة الاسطل من سكان مدينة خانيونس.
- 2001م سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني تأمر بإغلاق كافة مكاتب حركتي حماس و الجهاد الإسلاميّ في الأراضي الفلسطينية .
- 2000م قوات الاحتلال يغتال عباس العويري (26 عاماً) و الناشط في كتائب القسّام، في مدينة الخليل .
- 2000م الدكتور عبد العزيز الرنتيسي (53 عاماً) القياديّ في حركة حماس والمعتقل في سجون السلطة الفلسطينية ، يبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله و عدم إطلاق سراحه.
- 1993م أول عملية استشهادية بسيارة مفخخة نفذها المجاهد أنور عزيز من حركة الجهاد الإسلامي على مفرق نحال عوز وأدت إلى عدد كبير ن الإصابات في صفوف قوات الاحتلال حسب اعتراف إذاعة الجيش الإسرائيلي.
- 1993م القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال اشرف السندي قائد الجهاد الإسلامي في رفح ومحمد أبو معمر قائد النسر الأحمر الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- 1988م الرئيس عرفات يعلن مبادرة سلام الشجعان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف بعد رفض الولايات المتحدة منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول لإلقاء كلمة فلسطين في الجمعية العامة.
- 1988 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول.
- 1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تشن خمس غارات على مناطق سكنية فلسطينية في القدس ويافا وقرية الطيرة (قضاء حيفا) وتقتل 35 من الفلسطينيين المدنيين وتجرح كثيرين آخرين.
- 1947 م منظمة الأرغون الإرهابية اليهودية تشن غارات على القدس ويافا وحيفا (فلسطين) وتقتل 35 مدنيا فلسطينيا.
- 1971م الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وتطبيق القرار 242.
- 1920م المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 13-19/12/1920م بعد موجهة من الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات وأعمال العنف التي اجتاحت فلسطين عقب مؤتمر سان ريمو 1920م وفصل فلسطين عن سوريا وفرض الانتداب البريطاني عليها وإعلان المندوب السامي خطوط سياسته الرامية إلى إنشاء مجلس استشاري في فلسطين.
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8 كانون أول (ديسمبر)