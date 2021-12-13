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السياحة والآثار تستكمل 60% من توثيق اللقى الاثرية بمخزنها

13 كانون أول / ديسمبر 2021 11:45

السياحة والآثار تستكمل 60% من توثيق اللقى الاثرية بمخزنها
السياحة والآثار تستكمل 60% من توثيق اللقى الاثرية بمخزنها

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار انها انتهت من جرد وتوثيق 60% من مقتنيات المخزن المركزي للوزارة والذي يضم عشرات الآلاف من القطع الاثرية التي عثر عليها خلال عمليات التنقيب بالمواقع الأثرية المختلفة بقطاع غزة.


 وقال د. محمد خله الوكيل المساعد بوزارة السياحة والآثار  إن الوزارة تواصل جهودها من اجل توثيق كافة اللقى الاثرية الموجودة لدى الوزارة سواء في المخزن الرئيس او في المتاحف التابعة للوزارة وذلك لحمايتها من الضياع وتوفير خريطة معلوماتية لها للاستفادة منها في العرض او للأغراض العلمية والبحثية.


وأوضح د. خله، أن المخزن المركزي للوزارة يحتوي على عشرات الالاف من القطع الاثرية بكافة الاحجام، وغالبيتها قطع فخارية تعود لعصور مختلفة وتؤرخ لحضارات قديمة عاشت على ارض فلسطين، وكان خبراء الاثار الفرنسين يشرفون على تخزين تلك القطع لسنوات.


وأضاف أن هذا الجرد يأتي ضمن مشروع "السجل الوطني للحفاظ " لتوثيق وأرشفه كافة القطع الاثرية الكترونياً عبر إدخالها بقاعدة بيانات متصلة ببرنامج الحاسوب الحكومي، كذلك عرض جزء منها في المتحف الوطني ضمن المقتنيات الأثرية للحضارة المتعاقبة على فلسطين، فضلاً عن تسخيرها للدراسات والأبحاث العلمية التي تؤرخ للحقب الزمنية وأنماط الحياة السائدة في تلك العصور.

265691636_2309761512499557_8681345427317904248_n السياحة والآثار تستكمل 60% من توثيق اللقى الاثرية بمخزنها
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