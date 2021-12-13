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الصحة تبحث افتتاح مركز تدريبي لتخصص الأنف والأذن بمجمع ناصر

13 كانون أول / ديسمبر 2021 11:59

الصحة تبحث افتتاح مركز تدريبي لتخصص الأنف والأذن بمجمع ناصر
الصحة تبحث افتتاح مركز تدريبي لتخصص الأنف والأذن بمجمع ناصر

غزة- الرأي

بحث مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة د.عبد السلام صباح افتتاح مركز تدريبي لتخصص الأنف والأذن والحنجرة بمجمع ناصر الطبي بخانيونس.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، بمسئول التدريب في مجمع الشفاء د.محمد مراد، و د.صالح صقر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى شهداء الأقصى وبحضور د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر و د.أسامة ابو معمر من تنمية القوى البشرية ود.عماد الفيومي مدير الدائرة الطبية بإدارة المستشفيات.


وأكد د.صباح على ضرورة تعزيز قسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع ناصر بطبيب اختصاصي مؤهل لاستكمال شروط المجلس الطبي الفلسطيني لاعتماد مركز تدريب في هذا التخصص في مجمع ناصر.

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