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"الشباب والثقافة" تفتتح مكتبة عامة في مدينة حمد بخان يونس

13 كانون أول / ديسمبر 2021 12:09

"الشباب والثقافة" تفتتح مكتبة عامة في مدينة حمد بخان يونس

خان يونس- الرأي

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة، مكتبتها العامة في مدينة  الشيخ حمد السكنية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بدعم من المركز الثقافي الماليزي التابع لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا.


وحضر حفل الافتتاح، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام المكتبات الدكتور محمد الشريف، ورئيس المؤسسة السيد محمد نادر النوري قمر الزمان، ومدير المركز الثقافي الأستاذ شادي سالم، بالإضافة إلى مدراء المدارس في المدينة، وأعضاء مجلس إدارة المدينة وعدد من المواطنين.


وفي كلمة له قال محيسن: "نحتفي اليوم بافتتاح هذا الصرح الثقافي المهم وهو يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة في المجتمع الفلسطيني، باعتبارها إحدى أشكال مقاومة الاحتلال حيث أنها تساهم في تشكيل الشخصية الإنسانية ورفع مستوى الوعي والإدراك وهو ما يساهم في إفشال المخططات الرامية لطمس الهوية الوطنية وتزييف الوعي ونشر الجهل".


وأضاف: "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والحصار الخانق الذي نتعرض له وعدوان الاحتلال المستمر على المنشآت الثقافية والمكتبات العامة، إلا أننا نواصل عملنا من أجل بناء جيلٍ مبدعٍ ومثقفٍ منتمي لثقافته الفلسطينية الأصيلة ومحافظ على الثوابت الوطنية".


وأشار محيسن إلى أن المكتبة تضم أكثر من ألفي كتاب في مختلف العلوم المعارف، داعيًا مدراء المدارس وأولياء الأمور إلى تشجيع الأطفال لارتياد المكتبة بشكل مستمر لتحويل المكتبة إلى منارة ثقافية وعلمية.


من جهته قال قمر الزمان: "أن القراءة تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في إحداث التغيير وتحقيق النهضة في المجتمعات ومعالجة الظواهر والسلوكيات السلبية"، مؤكدًا أن مؤسسته ستواصل شراكتها الناجحة مع الهيئة لتنفيذ العديد من المشاريع المتنوعة التي تخدم شرائح المجتمع الفلسطيني، وتساهم في المحافظة على الثقافة الفلسطينية.


يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت خلال العدوان الأخير على غزة باستهداف عدة مكتبات عامة وتجارية ما أدى إلى تدميرها وإتلاف مئات الألاف من الكتب والمراجع العلمية.

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