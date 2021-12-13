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النيابة العامة تنتهي من إعداد ونشر الخطة التشغيلية لعام2022

13 كانون أول / ديسمبر 2021 12:12

النيابة العامة تنتهي من إعداد ونشر الخطة التشغيلية لعام2022
النيابة العامة تنتهي من إعداد ونشر الخطة التشغيلية لعام2022

غزة- الرأي

انتهى الفريق المكلف بإعداد الخطة التشغيلية للنيابة العامة للعام ٢٠٢٢ من أعماله.

و ترأس فريق العمل الدكتور ماهر المصري مدير عام النيابة العامة، وعضوية المستشار محمد مراد رئيس ديوان النائب العام والأستاذ خالد السقا مدير دائرة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي والأستاذ غيث أبو عاصي الموظف بالدائرة.وتوج ذلك بنشر الخطة وتعميمها على النيابات والوحدات كافة.


وجرى إعداد الخطة عبر ثلاثة مراحل أساسية، المرحلة الأولى دراسة البيئة عبر  منهجية تحليل سوات الرباعي (swot)، والاستئناس بمؤشرات إنجاز خطة عام ٢٠٢١، وملاحظات الشركاء، والتشاور والاستعانة بخبير خارجي، والاسترشاد بوثيقة الأولويات الحكومية لقطاع العدالة والحكم الرشيد المعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى موائمة الخطة بموازنة البرامج والأداء للنيابة العامة المعتمدة من المرجعيات الحكومية.


أما المرحلى الثانية كانت عبر إشراك دوائر ووحدات النيابة العامة في الإعداد وتقييم مسودة الخطة الأولية، من خلال اقتراح البرامج والأنشطة التي تحقق الأهداف الرئيسية والفرعية المقرة.


وبشأن المرحلى الثالثة  والأخيرة تمثلت في مراجعة وتدقيق الملاحظات المقدمة من كافة الجهات، ومن ثم إعداد وثيقة الخطة النهائية واعتمادها من النائب العام، ولاحقاً تم طباعتها ونشرها وتوزيعها.


يذكر أن النيابة العامة خلال السنوات الأخيرة دأبت على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي بين كافة مستوياتها التنظيمية والإدارية؛ بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحسين جودة العمليات الإدارية وتطوير الخدمة المقدمة للجمهور.

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